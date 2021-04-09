Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

"Солнышко наше": Кабаева принесла цветы на могилу Утяшевой
"Больше не могу": потрясенный Корчевников заявил об уходе
Мадонна всея Руси: Престарелую Успенскую смешали с помоями за торчащие соски
В кулачок: Колдун после связи с Киркоровым полгода не мог выполнять супружеский долг
партнеры
Пятница
9 апреля
Лента новостей
18:42
В Монголии солдаты убили начальника караула и сбежали
18:24
Козловский приоткрыл завесу тайны о подрастающей дочери
18:20
Меладзе загнал беременную Джанабаеву в угол
18:11
Онищенко призвал россиян отказаться от поездок в Турцию
17:44
Под Москвой задержали мужчину с наркотиками
17:24
Большое горе: Елизавета II вместе с народом скорбит о муже
17:17
Проклятый ковид: умер продюсер и режиссер Рудольф Фурманов
17:03
Перенесшая инсульт Елена Кондулайнен пропала
16:49
Бесплодие и измена: хрустальное счастье Куликовой и Батурина рухнуло в один миг
16:43
Обтянувшая дряблое тело полупрозрачным комбинезоном Бритни Спирс напугала народ
16:20
"Зона мракобесия": Бутусов рассказал о встрече с ангелом
16:18
Рост заболеваемости COVID-19 в Москве объяснили
16:12
Пострадали дети и женщины: звезда "Доктора Хауса" обвинила голливудского актера в сексуальных преступлениях
15:58
Получила штангой по голове: очередная российская ведущая травмировалась на съемках
15:48
"Будто и не было этих лет": появилась информация о воссоединении дуэта Лазарева и Топалова
15:21
Прокуратура приехала к Зайцеву после слов о попытке присвоить его наследство
15:17
Виктор Добронравов: Чувства придурков и идиотов стали такими ранимыми
15:15
Гастрономический ресторан на Патриарших прудах в Москве посвятили пресноводной экосистеме
15:07
ДНК-тест и баснословные деньги: бывшему мужу Пелагеи нанесли новый удар
14:54
Россиянин заживо сгорел в машине в результате ДТП под Челябинском
14:43
Не смогла увернуться: коллега по сериалу "Угрюм-река" ударил Пересильд
14:41
Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю
14:41
Тело Аниты Цой частично парализовало: "Словно замороженное"
14:38
Эпатажный Гоген Солнцев послал пенсионеров
14:32
Российские ученые научились выявлять рак и диабет по запаху изо рта
14:25
Матвиенко: Россия раньше других может отказаться от ковидных ограничений
14:19
"Играл чужие роли": Бузова обратилась к бывшему возлюбленному
14:15
"Хочется, чтобы больше не мучили": встревоженная Валерия потеряла сон
14:15
Москвичей ждет резкое потепление на выходных
14:12
Скончался принц Филипп
14:10
Пассажир украл сиденье из поезда метро Москвы
14:02
Дочь перепела главный хит Началовой
13:56
Пойманная в объятиях Кафельникова Буланова проболталась о новом любовнике
13:48
Кое-что будет: звезда "Друзей" сболтнула лишнего о возвращении шоу
13:40
Скандалистка Долина растоптала популярного певца: Изменился не в лучшую сторону
13:19
Политолог Булавин о конфликте в Донбассе: Зеленский валяет дурака и тратит время непонятно на что
13:13
"Не знаешь, чем отзовется": покалеченная Стриженова заговорила о смерти
13:08
Названы самые богатые холостяки России
13:00
"Засунула руку в трусы": Слепаков раскрыл постыдную правду о своей учительнице
12:58
Словно кость в горле: Елизавету II настиг новый удар
12:35
В тихом омуте: дочь Литвиновой публично оголила грудь
12:32
Сколько взрослых россиян берут деньги у родителей
12:13
"Влюбилась в героинщика": Дана Борисова шокировала признанием
12:11
Испугавшаяся деменции пенсионерка стала топ-моделью
11:50
"Ого!": агрессивная Кошкина с размаху ударила Милохина
11:45
Димаш успокоил Ланскую после нападок Галкина
11:44
ФСБ предотвратила жуткий теракт в Крыму: двое россиян хотели устроить взрыв
11:41
Подставляет водитель: Киркоров оправдался за штрафы от ГИБДД
11:37
При каких симптомах нужно срочно идти к врачу: медик дал советы
11:22
"Открещивается от прошлого": взбешенный Кадони вывел Собчак на чистую воду
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Давно бы умерла от голода": вдова Караченцова еле-еле сводит концы с концами
Разволновавшаяся Бузова попала под капельницу
В Сети всплыла правда об отдыхе Малиновского и Лазарева в Мексике
"Прилюдно хватает за мягкое место": Киркорова разругали за приставания к известной певице
Экс-глава Нацбанка Белоруссии: Лукашенко правильно боится, что силовики пойдут на переворот
Высоцкая заинтриговала словами о развлечениях в постели с 83-летним мужем
Шоу-бизнес
Проклятый ковид: умер продюсер и режиссер Рудольф Фурманов

Проклятый ковид: умер продюсер и режиссер Рудольф Фурманов

Утром 9 апреля стало известно о смерти директора театра "Русская антреприза" Рудольфа Фурманова.
прочитано 583 раза

О кончине режиссера сообщил главный редактор "Эха Москвы" в Петербурге Валерий Нечай. Он отметил, что печальную новость подтвердили родственники продюсера.

ПО ТЕМЕ

Разъехавшаяся с сыном Поргина отдыхает с лучшим другом Караченцова

Напомним, Рудольф Фурманов последние полгода провел в больнице. Врачи пытались восстановить организм знаменитости после перенесенной коронавирусной инфекции. Ковид дал осложнение на легкие.

О проблемах со здоровьем артиста сообщала и вдова Николая Караченцова Людмила Поргина. Актриса была дружна с режиссером и мечтала, что летом отвезет его на море "подлечить легкие".

Стоит отметить, что Рудольф Фурманов являлся основателем, художественным руководителем и директором санкт-петербургского театра "Русская антреприза" им. Андрея Миронова. Также в 2010 году режиссер основал театральную премию "Фигаро", тоже названную в честь Миронова.

Рудольф Фурманов начал выступать еще в детстве. За свою карьеру артист сыграл более 80 ролей в театре и кино. Зрители запомнили актера по ролям в таких картинах, как "Благочестивая Марта", "Собака на сене", "Иду на грозу", "Первоклассница". Одним из последних появлений звезды на экране стала роль в телесериале "Петербург. Любовь. До востребования".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: АГН Москва / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 апреля 2021, 17:17 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Душная и глупая": придирчивую Долину затравили после конфликта с известной певицей

Звезду призвали к человечности
Шоу-бизнес

Скандалистка Долина растоптала популярного певца: Изменился не в лучшую сторону

Звезда повела себя резко
Шоу-бизнес

Получила штангой по голове: очередная российская ведущая травмировалась на съемках

Девушка ударилась затылком
Шоу-бизнес

"Зона мракобесия": Бутусов рассказал о встрече с ангелом

Музыкант объяснил свой развод

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+