Проклятый ковид: умер продюсер и режиссер Рудольф Фурманов

Утром 9 апреля стало известно о смерти директора театра "Русская антреприза" Рудольфа Фурманова.

О кончине режиссера сообщил главный редактор "Эха Москвы" в Петербурге Валерий Нечай. Он отметил, что печальную новость подтвердили родственники продюсера.

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Напомним, Рудольф Фурманов последние полгода провел в больнице. Врачи пытались восстановить организм знаменитости после перенесенной коронавирусной инфекции. Ковид дал осложнение на легкие.

О проблемах со здоровьем артиста сообщала и вдова Николая Караченцова Людмила Поргина. Актриса была дружна с режиссером и мечтала, что летом отвезет его на море "подлечить легкие".

Стоит отметить, что Рудольф Фурманов являлся основателем, художественным руководителем и директором санкт-петербургского театра "Русская антреприза" им. Андрея Миронова. Также в 2010 году режиссер основал театральную премию "Фигаро", тоже названную в честь Миронова.

Рудольф Фурманов начал выступать еще в детстве. За свою карьеру артист сыграл более 80 ролей в театре и кино. Зрители запомнили актера по ролям в таких картинах, как "Благочестивая Марта", "Собака на сене", "Иду на грозу", "Первоклассница". Одним из последних появлений звезды на экране стала роль в телесериале "Петербург. Любовь. До востребования".