"Опять с голым задом!": известная 50-летняя телеведущая снялась без штанов

50-летняя Аманда Холден опубликовала в своем "Инстаграм" новый снимок. На фото она позирует с длинными волосами, в длинной белоснежной рубашке.
Телеведущая предстала на террасе на фоне цветущих кустов. При этом было не понятно, есть ли на ней белье. Ее ноги были абсолютно голыми, и под рубашкой похоже, ничего не было.
45 тысяч подписчиков отметили "лайком" свежую публикацию Аманды Холден. Поклонники отметили, что телеведущая прекрасно выглядит в свои 50.
"Выглядишь отлично, моя дорогая! Ты вся сияешь!", "Как всегда великолепна!", "Прекрасная фотография!", "Ты отлично выглядишь"; "Опять с голым задом!" – написали фолловеры.
Напомним, ранее Аманда Холден снялась в джакузи в одном купальнике. Ее фото собрало тысячи комплиментов.
Стоит отметить, что Аманда Холден часто подвергается нападкам из-за смелых нарядов и внешнего вида. Ее периодически обвиняют в том, что она одета как подросток, хотя фигуры 50-летней ведущей позволяет ей раскрепоститься.
Стоит отметить, что в 2011 году Аманда Холден пережила трагедию. Она была беременна, но на седьмом месяце ее ребенок умер. Долгое время ведущая не могла смириться с горем.
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