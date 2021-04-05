Прибавление в семье: актриса София Каштанова родила долгожданную дочь

Артистка решила, что пришло время поделиться своим счастьем. София Каштанова сообщила, что родила дочь.



33-летняя звезда "Полицейского с Рублевки" опубликовала в своем инстаграм-аккаунте собственное фото с сильно округлившимся животом. Женщина не сообщала поклонникам, что беременна, но теперь решила рассказать, что в ее семье появилась "маленькая принцесса". Знаменитость родила дочь в Мексике, там же, где два года назад появился на свет ее первый сын. София Каштанова призналась, что считает эту теплую и солнечную страну самым экологичным местом для рождения детей.

Поклонники горячо поздравили актрису с этим радостным событием в ее жизни, пожелали молодой маме здоровья и спокойных ночей:

“Поздравляю! Здоровья вам и вашим деткам!”(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), “Ого! Сонечка ура", "Растите здоровые!”, “Счастье в дом пришло! Поздравляем! Здоровья и терпения молодым родителям!”.

Напомним, что артистка не афиширует имени своего избранника, поэтому, кто именно стал отцом новорожденной, неизвестно. В одном из интервью звезда "Полицейского с Рублевки" обмолвилась, что отец ее сына не любит публичность, он наполовину армянин и прекрасный папа. София Каштанова очень мало рассказывает журналистам и поклонникам о своей личной жизни, при этом она продолжает сниматься, даже будучи молодой мамой.



