"Не знаю, на сколько хватит мужества": Понарошку спасает 10-летнего сына от болезни

Ирена Понарошку переживает за своего сына. Телеведущая делает все, чтобы мальчик рос здоровым и сильным.

Недавно Ирена Понарошку рассказала подписчикам своего инстаграм-аккаунта, что ее сын Серафим, обладающий неуемным аппетитом, очень поправился. Чтобы спасти наследника от ожирения, которое тоже считается опасной болезнью, телеведущая решила выстроить целую систему поощрений и наказаний.

По словам Понарошку, Серафим не только тренируется каждый день, но и соблюдает диету: не ест после 19:00, порции уменьшились в два раза, не употребляет сладкое и мучное и пьет много воды. Такой подход к питанию дал результаты. Всего за несколько месяцев мальчик похудел на пять килограммов.

Ирена приятно удивлена выдержкой и целеустремленностью сына. За каждый потерянный килограмм знаменитость поощряет наследника. Если же Серафим вновь набирает вес, то мать запрещает ему пользоваться гаджетами до тех пор, пока не похудеет.

"Я не знаю, на сколько еще хватит его мужества и моего призового фонда, но пока мы оба очень довольны этим челленджем", – написала звезда в "Инстаграм".

Напомним, Ирена Понарошку воспитывает двоих сыновей. Серафим появился на свет в марте 2011 года. Спустя семь лет знаменитость родила Теодора. Отцом мальчиков является диджей Александр Лист (DJ List). В прошлом году 38-летняя телеведущая развелась с музыкантом.