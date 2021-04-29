"Испепеляющие взгляды": Спиридонова о ненависти со стороны Макеевой на шоу "Точь-в-точь"

Анастасия Спиридонова стала новой гостьей шоу "Точь-в-точь". Артистка рассказала о закулисных склоках.

По словам исполнительницы, она была погружена в работу над образами, поэтому ей было некогда плести интриги. Однако со второй половины шоу артистка начала чувствовать в свою сторону негатив. Певица призналась, что для нее участие в программе "Точь-в-точь" было интересным рисковым экспериментом, но для кого-то это оказалась действительно серьезная борьба.

"Для тех, кто был со мной в лидерах, скажем так", – уклончиво отметила Анастасия Спиридонова. Алена Жигалова перечислила участников шоу "Точь-в-точь", которые также претендовали на победу: Анастасия Макеева, Александр Панайотов, Дарья Антанюк, Александр Шоуа. "В какие-то моменты я поняла, что смотрят в спину мне не по-доброму, какие-то такие фразы витали то от одного, то от второго", – рассказала победительница "Точь-в-точь".

Как отметила Анастасия Спиридонова, после окончания проекта у нее остался осадок. "Неприятное послевкусие есть. Когда я победила, я чувствовала, что моя радость от победы испорчена испепеляющими взглядами позади", – подчеркнула певица. Артистка не стала называть имени того, чья ненависть чувствовалась особенно остро.

Поклонники тут же предположили, что речь идет об Анастасии Макеевой. "Она конечно в начале программы намекает на Макееву, да и Шоуа тоже. Они оба славятся дурным и склочным характером (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не называя Макееву, так ее изобразила точно, аж голос ее получился", – написали в комментариях.

"Некоторых участников я считала приятелями хорошими, считала, да. Этот человек понимает, о чем я говорю", – подчеркнула Анастасия Спиридонова.