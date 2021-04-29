Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"У меня нет возможности ее содержать": 76-летний Антонов отрекся от юной цыпочки
Прилюдные забавы Лазарева и Малиновского вызвали недоумение
партнеры
Четверг
29 апреля
Лента новостей
16:33
Сябитова оправдала рожающих от алкоголиков россиянок
16:24
"Полутруп": дочь-трансгендер Ефремова вылила на Кудрявцеву ушат помоев
16:07
Пореченков втоптал в грязь разучившуюся работать молодежь: Человеческое в себе доистребили
15:57
Гороскоп на май 2021 года
15:57
Милош Бикович: Мне не надо больше ехать в Мытищи и общаться там с уважаемыми дамами
15:49
Зеленский делает все, чтобы довести идею встречи с Путиным до маразма – эксперт Корнилов
15:47
"Вызывает эмоции": Виктория Боня страдает по бывшему любовнику
15:37
Муж Успенской отнял у нее квартиру в США и претендует на дом за 150 миллионов рублей
15:31
"Давно пора": бьющийся головой в смирительной рубашке Киркоров ошарашил россиян
15:31
Садальский отправил жившего в туалете наркозависимого Пьеху петь дуэтом с Прокловой
15:14
В московском метро установили рекорд по числу оплаты проезда банковскими картами
15:11
Обвиненную в насилии и угрозах убийством звезду турецких сериалов разлучили с ребенком
15:06
Проклову хотят лишить звания после откровений о домогательствах
14:45
"Испепеляющие взгляды": Спиридонова о ненависти со стороны Макеевой на шоу "Точь-в-точь"
14:43
"Первый раз за 20 лет": сестра Фриске сообщила о больших переменах
14:31
В Ленобласти учительница сломала ученику шею за шумное поведение
14:29
Закрывает глаза: убитая горем Лера Кудрявцева готова простить измену мужа
14:22
Известная блогерша публично унизила Манукяна
14:21
Медведев назвал два главных условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
14:19
Вел себя странно: актера российских сериалов задержали с наркотиками
14:16
Эксперт Малышев о причинах подъема заболеваемости COVID-19 в Москве: Народ устал
14:16
В Гидрометцентре россиянам пообещали "розовый май"
14:07
"Клеймо, от которого никогда не отмоешься": Ефремов послал дочь-трансгендера куда подальше
13:48
"Не смейте!": Валерии выдвинули требование во время съемок шоу "Маска"
13:47
"Ты переборщила": Успенская больно ткнула Спиридонову за пародию на себя
13:43
В России подскочили цены на лекарства
13:39
Убитая горем Кудрявцева назвала причину смерти брата
13:39
"Вы вообще рожали?": Джанабаева впервые показала фигуру после родов
13:38
Удаливший молочные железы известный актер-трансгендер теперь плачет перед зеркалом
13:34
Названа приблизительная стоимость пасхального набора
13:21
Названы российские регионы-лидеры по раздельному сбору мусора
13:09
"А что у тебя в штанах?": ставшая мужиком дочь Ефремова о пересадке члена и гей-контактах
13:06
"Страшно даже": Киркорова заметили в компании трансвестита
13:04
"Прожженная мамка": в Сети появился уникальный снимок Пугачевой
12:53
"Найду мужа с большим членом": называющая себя мужчиной дочь Ефремова о планах на будущее
12:50
"Двигай попой!": друг Кати Гусевой основательно потряс Филиппа Киркорова
12:41
Ничего не видел: известный актер испытал трудности в интимном моменте с Мороз
12:38
Российским пенсионерам будут раздавать яйца за прививку от COVID-19
12:34
"Ребят, вы там здоровы?": новости об алкоголизме Муцениеце после разрыва с Прилучным вызвали тревогу
12:16
Поплавская обвинила во лжи и дала пощечину вывалившей грязное белье Прокловой
11:58
Ольга Кабо отвоевала столичную квартиру: продолжение драматичной истории развода
11:44
"Я с ним часто разговариваю": жена известного российского актера общается с духом умершего сына
11:42
Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России превысил 9 тысяч
11:41
Россиянин закидал судебных приставов грязными подгузниками из-за штрафов
11:30
Репетиция парада Победы в Москве пройдет ночью
11:24
"Мне хочется побыть в себе": снявшую кольцо Ивлееву подозревают в размолвке с Элджеем
11:21
Предложение Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане назвали пиар-ходом: Забалтывает самое важное
11:17
"Как зашоренная лошадь": Утяшева рассказала о конкуренции с Кабаевой
11:16
Пьяный гость из африканской Замбии изнасиловал кассиршу в Санкт-Петербурге
11:11
Милош Бикович впервые вышел в свет с новой зазнобой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Какой-то бред": Наумов обвинил Проклову во вранье после признаний в домогательствах
В деле с наследством Баталова поставлена точка
Ахеджакова вбила последний гвоздь в гроб репутации затравленной Прокловой: Это мерзость
Меладзе ответил на обвинения Лорак в домогательствах
Заявившую о сексуальном насилии Проклову требуют жестоко наказать
Даже не попрощалась: разоблаченная Климова бросилась вон из студии "Вечернего Урганта"
Шоу-бизнес
"Испепеляющие взгляды": Спиридонова о ненависти со стороны Макеевой на шоу "Точь-в-точь"

"Испепеляющие взгляды": Спиридонова о ненависти со стороны Макеевой на шоу "Точь-в-точь"

Анастасия Спиридонова стала новой гостьей шоу "Точь-в-точь". Артистка рассказала о закулисных склоках.
прочитано 1069 раз

По словам исполнительницы, она была погружена в работу над образами, поэтому ей было некогда плести интриги. Однако со второй половины шоу артистка начала чувствовать в свою сторону негатив. Певица призналась, что для нее участие в программе "Точь-в-точь" было интересным рисковым экспериментом, но для кого-то это оказалась действительно серьезная борьба.

ПО ТЕМЕ

"Ты переборщила": Успенская больно ткнула Спиридонову за пародию на себя

"Переводи половину гонорара!": брошенная экс-супруга разнесла любовника Макеевой на всю страну

 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

"Для тех, кто был со мной в лидерах, скажем так", – уклончиво отметила Анастасия Спиридонова. Алена Жигалова перечислила участников шоу "Точь-в-точь", которые также претендовали на победу: Анастасия Макеева, Александр Панайотов, Дарья Антанюк, Александр Шоуа. "В какие-то моменты я поняла, что смотрят в спину мне не по-доброму, какие-то такие фразы витали то от одного, то от второго", – рассказала победительница "Точь-в-точь".

Как отметила Анастасия Спиридонова, после окончания проекта у нее остался осадок. "Неприятное послевкусие есть. Когда я победила, я чувствовала, что моя радость от победы испорчена испепеляющими взглядами позади", – подчеркнула певица. Артистка не стала называть имени того, чья ненависть чувствовалась особенно остро.

Поклонники тут же предположили, что речь идет об Анастасии Макеевой. "Она конечно в начале программы намекает на Макееву, да и Шоуа тоже. Они оба славятся дурным и склочным характером (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не называя Макееву, так ее изобразила точно, аж голос ее получился", – написали в комментариях.

"Некоторых участников я считала приятелями хорошими, считала, да. Этот человек понимает, о чем я говорю", – подчеркнула Анастасия Спиридонова.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 апреля 2021, 14:45 Источник: Алена, блин! ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Анастасия Макеева сменила профессию

комментарии

Ответить:

Гость 1
Пожаловаться Ответить
Зато подобранный Макеевой Мальков для заработка в инсте и продвижения бренда одежды, величает Настюшку добрым светлым лучиком человечком🤣
Гость.
Пожаловаться Ответить
Макеевой очень хотелось быть главной звездой, но увы !!! Честно говоря, после всего, что сейчас витает вокруг Макеевой, было бы очень неприятно видеть её победительницей. Пусть ПОКА в другом победу празднует... ПОКА.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Появились сенсационные данные о третьем брате Меладзе: Они его скрывают

Он стоит за всем
Шоу-бизнес

"Вызывает эмоции": Виктория Боня страдает по бывшему любовнику

Модель поделилась переживаниями
Шоу-бизнес

Закрывает глаза: убитая горем Лера Кудрявцева готова простить измену мужа

Звезда раскрыла карты
Шоу-бизнес

Муж Успенской отнял у нее квартиру в США и претендует на дом за 150 миллионов рублей

Певица в шоке

Гороскоп

Гороскоп на май 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+