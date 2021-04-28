"Переводи половину гонорара!": брошенная экс-супруга разнесла любовника Макеевой на всю страну

Скандал с бывшей женой Романа Малькова продолжается. Теперь она появилась в программе "Пусть говорят".

Женатый мужчина поехал работать в Россию, после чего выяснилось, что он состоит в отношениях с Анастасией Макеевой. Многодетная семья осталась без кормильца, а профиль в "Инстаграм" разъяренной супруги стал одним из самых просматриваемых среди пользователей Сети. Роман Мальков сделал артистке предложение еще в браке, но недавно пара все-таки развелась.

Теперь Светлана крайне недовольна тем фактом, что бывший муж отказывается помогать детям. Он уже переманил "на свою сторону" сына, который перебрался жить в Москву и продолжает уговаривать младшего ребенка уехать от мамы. Все годы женщина была убеждена, что у них прекрасная семья, но мать возлюбленного недавно заявила ей обратное. Она утверждает, что 17 лет сын терпел Светлану рядом с собой.

Бывшая жена "жениха" Анастасии Макеевой уверяет, что Роман не только не помогает ей, но и требует денег. "Переводи половину гонорара на мой счет!" – якобы написал он ей после одной из передач. Свои намерения мужчина аргументировал тем, что на тот момент они все еще состояли в браке.

Обсуждать происходящее со звездой Светлана отказывается, но ждет помощи от отца ее детей. Она считает, что имеет полное право на алименты от Романа, а также надеется, что ему удастся сохранить теплые отношения с наследниками. Женщина обратилась к бывшему мужу на всю страну. Она отметила, что отпустила его и просит Анастасию прекратить "поливать ее грязью" и впутывать детей в разборки.

