"А что у тебя в штанах?": ставшая мужиком дочь Ефремова о пересадке члена и гей-контактах

Прежде у актера Михаила Ефремова была дочь Анна-Мария, рожденной от четвертой жены Ксении Качалиной. Теперь это сын – Сергей Ефремов. Он рассказал о своем трансгендером переходе, усталости от знаменитой семьи и будущих детях.



"Когда ко мне обращаются как к девушке, это очень неприятно. Неестественно, – возмущен Сергей. – Есть такая штука как гендерная дисфория. Люди, гендер которых не совпадает с приписанным при рождении полом. Ощущение гендерной дисфории можно описать, как если ты одеваешь узкие штаны, либо очень сильно сидящую по тебе футболку, которая тебя стискивает, сжимает со всех сторон, и заставляет находится в каких-то внутренних рамках. Я не любитель тесной одежды и не особо люблю тесные социальные установки. Я понял это в 12-13 лет, когда ты смотришь на свое меняющееся тело и думаешь: это отвратительно, измените это обратно!"

Но пока сложно сделать операцию по пересадке полового члена. "В данный момент операции без потери чувствительности и функциональности половых органов не проводятся. Слишком велики риски, заранее нужно готовить себя с точки зрения гормонозаместительной терапии. Если говорить про мою нижнюю операцию я не планирую ее делать, потому что опасаюсь второго пубертата и изменений, которые могут произойти", – заявил Сергей в "Исповеди" на PREMIER

"95% времени я говорю о себе в мужском роде, но периодически, чтобы не было этих вопросов "А что у тебя в штанах?", чтобы это не вызывало агрессии окружающих, мне приходится говорить о себе иначе. Это неприятно. Ощущается как анальное проникновение без смазки. Мне часто говорят, что я наиграюсь, рожу себе ребеночка, найду мужа с большим членом и у меня будет прекрасная традиционная семья. Но проблема в том, что на протяжении 19 лет моей жизни когда мне так говорят, мне хочется улыбнуться и каждый раз с человеком поспорить на бутылку вискаря. Потому что ничего не изменится. И вам придется с осознанием этого жить. Не наиграюсь".

"Я абсолютно точно не планирую рожать самостоятельно, – заверил Сергей. – Я примерно знаю как это больно, потому что у меня есть такие явления, как месячные. В приютах довольно много прикольных детей, которым нужна нормальная родительская фигура и которых нужно воспитать. Если у меня будет полумоногамный брак, то, возможно, мы усыновим кого-то. Но только после того, когда я буду уверен в своей ментальной стабильности и в том, что ребенок не будет расти в токсичной атмосфере, то тогда я и заведу его себе"

Сергей имел в разное время однополые контакты. "В моей личной жизни у меня полное равенство, потому что и парней и девушек у меня было поровну, но сейчас испытываю влечение к небинарным людям, которые не попадают под стандартные гендерные стереотипы, – пояснил сын Ефремова. – Но у меня предвзятое отношение к цисгендерным гетеросексуальным мужчинам, потому что обычно они агрессивные"