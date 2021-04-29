"Найду мужа с большим членом": называющая себя мужчиной дочь Ефремова о планах на будущее

Девушка настроена серьезно. По словам Анны Марии, переход займет пять лет, она планирует завершить его к 25 годам. Правда, главная проблема кроется не самоидентификации, а в согласовании всех формальностей с государством, ведь будет необходимо поменять все документы.
В исповеди на платформе PREMIER наследница Михаила Ефремова призналась, что некоторые знакомые и люди в соцсетях часто пишут ей, что она еще одумается. "Говорят, что я наиграюсь, рожу себе ребеночка, найду мужа с большим членом, и у меня будет прекрасная традиционная семья", – говорит Анна Мария.
Правда, отмечает девушка, которая просит называть себя Сергеем, все 19 лет жизни она не чувствует потребности в этом. В шутку дочь актера готова поспорить с любым "на бутылку вискаря", что все у нее будет по-другому. Она отметила, что окружающим придется с этим смириться.
По словам дочери Михаила Ефремова, операции она планирует не делать, так как слишком высоки риски потерять функциональность и чувствительность половых органов. Девушка боится повторения пубертатного периода, который может произойти под воздействием гормонотерапии.
Напомним, ранее Анна Мария Ефремова заявила, что не знакома с отцом. Она также добавила, что ей нравятся работы родителя в театре. При этом девушка уверена, что артист не подозревает о ее существовании.
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