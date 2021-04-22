"Может и стиральный порошок!": Штурм сделала заявление о зависимости Борисовой

В эфире программы "Пусть говорят" Дана Борисова поругалась с Натальей Штурм. В Сети разгорелся скандал.

Дана Борисова в эфире шоу оскорбила Наталью Штурм, заявив, что за новую варочную панель или холодильник Наталья готова якобы даже переспать с продавцом.

В беседе с изданием Sobesednik.ru Штурм заявила, что Борисова просто испытывает к ней сексуальное влечение, поэтому и нападает на нее. Она действует как школьница, которая дергает свою пассию за косички.

Наталья не отрицает существование однополой любви, но сама она уверяет, что никогда не легла бы в постель с человеком того же пола. К тому же, если партнер "свинья или крыса".

На этом гадости в адрес ведущей не закончились. Наталья Штурм отметила, что Дана Борисова постоянно пристает к известным и раскрученным личностям, чтобы попиарить саму себя.

Также звезда вспомнила инцидент, когда Борисова попросила отвезти ее на рынок сантехники. Она была с дочерью. Девочка вела себя ужасно невоспитанно и постоянно перебивала взрослых. По просьбе Даны Наталья ходила по рынку и выбивала скидку у тех, с кем сотрудничает по бартеру. Девушки якобы подружились. Но потом Дана неожиданно заявила, что она с ней в ссоре. Это было странно с точки зрения Штурм. Более того, после этого Дана Борисова предложила заклятой подруге специально устроить публичный скандал ради просмотров.

Наталья Штурм сомневается, что Дана Борисова отказалась от наркотиков.

"Посмотрите, у нее всегда неестественно глаз блестит! – А что она употребляет? – Откуда я знаю? Может, и стиральный порошок!" – сказала Штурм.