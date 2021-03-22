Раздевшуюся Кардашьян подняли на смех за необъятные формы

Фигуры и внешний облик представителей семейства Кардашьян последнее десятилетие не обсуждает разве что ленивый. Девушек постоянно пытаются уличить в пластике и чрезмерном увлечении фотошопом. На последнем на днях попалась младшая сестра Ким Кардашьян Хлои.

Несколько дней назад блогер опубликовала фотографию в купальнике. На снимке телезвезда позирует, сидя в бассейне. Она полулежит у бортика, запрокинув голову. Возможно, из-за того, что фото сделано на широкоугольную камеру, кажется, что попа у девушки нереальных размеров.

Однако подписчики раскритиковали Хлои Кардашьян за чрезмерное увлечение фотошопом. По их мнению, фигура дивы выглядит уж чересчур идеально: в жизни талия не может быть такой узкой, а бедра такими широкими. В комментариях к снимку разразилась настоящая битва.

Часть аудитории восхитилась новым снимком Хлои Кардашьян, а вот вторая, наоборот, затравила блогера за попытку обмана. "Или я пьяна, или я пропорциями проблема", "Так нереалистично!", "Нет, ну это уже перебор", "Что с животом?" – написали фолловеры. Некоторые особо "глазастые" подписчики обратили внимание, что справа и слева от тела Хлои Кардашьян "поплыли" бортики бассейна.

Впрочем, к подобного рода комментариям сестрам не привыкать. Любое их публичное появление несет за собой бурю обсуждений в Сети. Правда, не так давно Ким Кардашьян призналась, что во время беременности ужасно страдала от хейтеров, которые постоянно сравнивали ее то с диваном, то с тюленем.