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Раздевшуюся Кардашьян подняли на смех за необъятные формы

Раздевшуюся Кардашьян подняли на смех за необъятные формы

Фигуры и внешний облик представителей семейства Кардашьян последнее десятилетие не обсуждает разве что ленивый. Девушек постоянно пытаются уличить в пластике и чрезмерном увлечении фотошопом. На последнем на днях попалась младшая сестра Ким Кардашьян Хлои.
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Несколько дней назад блогер опубликовала фотографию в купальнике. На снимке телезвезда позирует, сидя в бассейне. Она полулежит у бортика, запрокинув голову. Возможно, из-за того, что фото сделано на широкоугольную камеру, кажется, что попа у девушки нереальных размеров.

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Однако подписчики раскритиковали Хлои Кардашьян за чрезмерное увлечение фотошопом. По их мнению, фигура дивы выглядит уж чересчур идеально: в жизни талия не может быть такой узкой, а бедра такими широкими. В комментариях к снимку разразилась настоящая битва.

Часть аудитории восхитилась новым снимком Хлои Кардашьян, а вот вторая, наоборот, затравила блогера за попытку обмана. "Или я пьяна, или я пропорциями проблема", "Так нереалистично!", "Нет, ну это уже перебор", "Что с животом?" – написали фолловеры. Некоторые особо "глазастые" подписчики обратили внимание, что справа и слева от тела Хлои Кардашьян "поплыли" бортики бассейна.

Впрочем, к подобного рода комментариям сестрам не привыкать. Любое их публичное появление несет за собой бурю обсуждений в Сети. Правда, не так давно Ким Кардашьян призналась, что во время беременности ужасно страдала от хейтеров, которые постоянно сравнивали ее то с диваном, то с тюленем.

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Хлои Кардашьян. Фото: Face to face/ Instagram /www.globallookpress.com
Автор: 22 марта 2021, 00:14 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кардашьян засветила свои прелести на обложках глянца

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