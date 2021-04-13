Звезда ТНТ с криминальным прошлым попалась с наркотиками

Алексей Рябчиков является резидентом Stand Up на ТНТ. Артиста задержали во дворе жилого дома.

35-летнего начинающего стендапера поймали с пакетом, в котором находился неизвестный белый порошок. Звезда ТНТ свою вину отрицает, он заявил, что у него изъяли не наркотики, а обычное снотворное.

Правда, полицейские считают, что в пакете у Алексея Рябчикова находился тяжелый наркотик. Порошок отправили на исследование, а резидента Stand Up в отделение. По предварительным данным, молодой человек был задержан в момент, когда искал во дворе дома "закладку".

Стоит отметить, что комик никогда не скрывал своего криминального прошлого. Ранее он признавался, что вырос практически на улице и даже побывал в колонии для несовершеннолетних. Алексей Рябчиков считает своей фишкой возможность шутить про прошлое на зоне. "Я могу говорить об этом эпизоде в своей жизни абсолютно открыто", – цитирует комика StarHit.

По словам Алексея Рябчикова, в его окружении были люди с наркотической зависимостью. Молодой человек спокойно относился к друзьям, которые употребляют запрещенные вещества. Комик говорил, что ему нравилось "угарать" над тем, что один из его товарищей "упоротый".

Кстати, Алексей Рябчиков был дружен с другой звездой ТНТ Александром Шаляпиным, который покончил с собой несколько месяцев назад. Юморист с трудом переживал смерть товарища.