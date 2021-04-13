"Появилась большая точка притяжения": Валерия готовится к рождению еще одного малыша

В семье исполнительницы не так давно произошло пополнение. Внучка покорила Валерию, и она задумалась о главном.

Сейчас маленькой Селин уже три месяца, но она уже стала своего рода центром семьи. Новый статус Валерия воспринимает легко и с юмором. Она говорит, что совершенно сражена и довольна тем фактом, что все хлопоты теперь лежат не на ней. Она лишь приезжает к девочке, играет с ней и получает удовольствие. Теперь в жизни певицы "появилась большая точка притяжения".

Исполнительница призналась, что так привыкла к внучке, что уже скучает без нее. Во время длительной поездки в Дубай у них было больше времени, чтобы быть вместе. Теперь она реагирует и на Валерию, и на Иосифа, узнает их. "Это такой кайф!" – призналась звезда. По ее мнению, Селин похожа на ее сына и на нее. Однако певица не отрицает, что у Арсения очень красивая жена, а потому было бы хорошо, даже если бы девочка была похожа на родственников.

Сейчас Валерия задумалась о том, что пара не остановится на одном ребенке, и очень этому рада. Судя по всему, морально певица готова к рождению еще одного малыша. Она в очередной раз напомнила зрителям, что имя девочки никак не связано с великой певицей. Селин – составное имя из имен родителей малышки.

Особое наслаждение Валерии приносит общение с Селин. Она начала петь девочке песни, а та активно реагирует на высокие ноты, чем заставляет исполнительницу ликовать. Она отметила, что это невероятно забавно.

