Притащил домой любовницу при дочери: звезда "Иронии судьбы" раскрыла подноготную семейной жизни

Месяц назад звезда советского кино Валентина Талызина появилась на светском мероприятии прикованной к инвалидному креслу. Актрисе нужна помощь.

Валентина Талызина стала популярной после роли в легендарном кино Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром". Она озвучивала главную героиню картины. Сама же актриса сыграла ее подругу.

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Талызина родилась в 1935 году в Омске. После школы поступила в Омский сельхозинститут, а потом стала ходить в драмкружок, который и стал отправной точкой в дальнейшей ее карьере. Актерство затянуло ее настолько, что в 1954 году она поступила в ГИТИС. В 1963 году она снялась в своем первом кино "Человек, который сомневается".

Валентина Талызина была замужем лишь однажды. Ее мужем был художник Леонид Непомнящий. От него она родила дочь Ксению в 1969 году. Но через 12 лет брака пара распалась. По словам Талызиной, муж много пил. Однажды он притащил домой любовницу, когда сама актриса была на гастролях. Он не постеснялся даже того, что дома была дочь и мать Талызиной.

В последние годы актрису подводит здоровье. В 2019 году у Валентины Талызиной случился инсульт. Ее госпитализировали. После этого у нее частично отказали ноги. Она лечилась иглоукалыванием в Китае, но все было тщетно. После терапии у нее начались осложнения и боли в колене.



С тех пор 86-летняя Валентина Талызина так и передвигается в инвалидной коляске, иногда с трудом стает. Особого прогресса в лечении нет. Рядом с ней хлопочет помощница Нина. Несмотря на тяготы судьбы, звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" старается не падать духом. На светских мероприятиях Валентину Талызину сопровождает целая группа поддержки. Это ее помощница Нина, стилист и водитель.