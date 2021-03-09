Молодая невестка сбежала из России с внучкой певицы Валерии

Напомним, девочку назвали весьма редким именем Селин. Многочисленная аудитория даже успела раскритиковать молодую пару и посетовала, что в будущем малышке будет тяжело среди сверстников.
Подобная бестактность лишь разозлила известную исполнительницу и побудило ее встать на защиту сына Арсения и невестки Лианы. Однако семейные узы быстро оборвались, когда пара решила отправиться в дальнюю поездку без знаменитой бабушки.
Молодые родители прикупили дорогостоящую поездку в Дубай. Уже утром 8-го марта семейство отправилось в аэропорт. Все это время маленькая наследница, которой нет еще и трех месяцев, крепко проспала на руках у мамы.
"Полет прошел прекрасно!", – рассказала девушка.
Сама же Лиана Шульгина призналась, что девочка отлично перенесла прохождение таможни и несколько часов в самолете. Ребенок не доставил маме и папе, соскучившимся по заграничному отдыху, никаких особенных хлопот или дискомфорта.
Поклонники Валерии шокированы тем фактом, что пасынок оставил звездную мать в России. По словам общественности, певица проводит много времени рядом с внучкой и часто выручает молодых родителей.
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