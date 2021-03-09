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Молодая невестка сбежала из России с внучкой певицы Валерии

Молодая невестка сбежала из России с внучкой певицы Валерии

Певица Валерия. Фото: Alexander Legky/Russian Look/www.globallookpress.com
Первого января 2021 году народная артистка стала бабушкой. Звездный наследник Арсений и его супруга Лиана похвастались рождением прекрасной дочки. Однако спустя пару месяцев звездные родители решили покинуть дом певицы Валерии.
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Напомним, девочку назвали весьма редким именем Селин. Многочисленная аудитория даже успела раскритиковать молодую пару и посетовала, что в будущем малышке будет тяжело среди сверстников.

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Подобная бестактность лишь разозлила известную исполнительницу и побудило ее встать на защиту сына Арсения и невестки Лианы. Однако семейные узы быстро оборвались, когда пара решила отправиться в дальнюю поездку без знаменитой бабушки.

Молодые родители прикупили дорогостоящую поездку в Дубай. Уже утром 8-го марта семейство отправилось в аэропорт. Все это время маленькая наследница, которой нет еще и трех месяцев, крепко проспала на руках у мамы.

"Полет прошел прекрасно!", – рассказала девушка.

Сама же Лиана Шульгина призналась, что девочка отлично перенесла прохождение таможни и несколько часов в самолете. Ребенок не доставил маме и папе, соскучившимся по заграничному отдыху, никаких особенных хлопот или дискомфорта.

Поклонники Валерии шокированы тем фактом, что пасынок оставил звездную мать в России. По словам общественности, певица проводит много времени рядом с внучкой и часто выручает молодых родителей.

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Автор: 9 марта 2021, 21:26 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бали, Дубай и Мальдивы: шикарный отдых "бедных" российских звезд

комментарии

Ответить:

Гость639210
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Ну,кто они такие?"Соскучились по заграничному отдыху"!Смех да и только.
Гость646911
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Почему пасынок?
Царь Орион
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Почему пишут о сыне, о невестке, о внучках, жучках. Они какое имеют отношение к шоубизнесу?
Гость641211
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Вот тебе и новости!?Плевать дети хотели на Валерию!.Жалко малышку,в период карантина увезти на отдых??...То ли еще будет??
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