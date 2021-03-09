Молодая невестка сбежала из России с внучкой певицы Валерии

Первого января 2021 году народная артистка стала бабушкой. Звездный наследник Арсений и его супруга Лиана похвастались рождением прекрасной дочки. Однако спустя пару месяцев звездные родители решили покинуть дом певицы Валерии.

Напомним, девочку назвали весьма редким именем Селин. Многочисленная аудитория даже успела раскритиковать молодую пару и посетовала, что в будущем малышке будет тяжело среди сверстников.

Подобная бестактность лишь разозлила известную исполнительницу и побудило ее встать на защиту сына Арсения и невестки Лианы. Однако семейные узы быстро оборвались, когда пара решила отправиться в дальнюю поездку без знаменитой бабушки.

Молодые родители прикупили дорогостоящую поездку в Дубай. Уже утром 8-го марта семейство отправилось в аэропорт. Все это время маленькая наследница, которой нет еще и трех месяцев, крепко проспала на руках у мамы.

"Полет прошел прекрасно!", – рассказала девушка.

Сама же Лиана Шульгина призналась, что девочка отлично перенесла прохождение таможни и несколько часов в самолете. Ребенок не доставил маме и папе, соскучившимся по заграничному отдыху, никаких особенных хлопот или дискомфорта.

Поклонники Валерии шокированы тем фактом, что пасынок оставил звездную мать в России. По словам общественности, певица проводит много времени рядом с внучкой и часто выручает молодых родителей.