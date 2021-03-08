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Шоу-бизнес
Внешний вид Игоря Крутого после операции шокировал публику

Внешний вид Игоря Крутого после операции шокировал публику

Игорь Крутой. Фото: Anatoly Lomokhov/Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Еще в начале 2000-х годов Игорь Крутой стал жертвой неопытных врачей. Тогда у композитора было обнаружено новообразование в поджелудочной железе. Близкие друзья и родственники маэстро с ужасом вспоминают тот роковой день.
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Во время удаления кисты возникли проблемы, специалисты заявили, что операция прошла не совсем успешно. В результате Игорь Крутой сильно похудел и не мог нормально передвигаться. Друзья артиста вспоминают, о случившемся знали лишь самые близкие.

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Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

Занимательно, что высказался об этом неприятном моменте коллега композитора – Игорь Николаев. Увидев музыканта после операции, он ужаснулся. Вид осунувшегося Крутого вызывал лишь жалость. К слову, пережитые эмоции вылились в песню "Мой друг".

"Когда он сказал: "Пойдем, я тебе покажу мелодию". Я не представлял, как он встанет и пойдет вообще. Когда мы дошли со всеми этими трубками, которые торчали из его тела, и он сел, сыграл мелодию", – вспомнил артист.

Напомним, Николаев и Круг дружат давным-давно. Еще в юности два молодых и амбициозных парня приехали покорять Москву. Композитор родом из маленького украинского городка, певец же вырос на Сахалине.

Музыканты через многое прошли рука об руку. И даже истории успеха двух исполнителей похожа как две капли воды: провинциальное начало и надежное место в российском шоу-бизнесе. Стоит отметить, что звезды рано попрощались с отцами и остались главными в семьях. Николаеву и Крутому пришлось содержать матерей и стремиться к успешной жизни.

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Автор: 8 марта 2021, 18:02 Источник: ТВ Центр ✓ Надежный источник

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