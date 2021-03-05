Внучка 83-летней Немоляевой оказалась ее дочерью

Светлана Немоляева – Примадонна театра имени Маяковского. Она служит тут с 1959 года и каждое ее появление на сцене – праздник. Не стала исключением и очередная премьера – спектакля Анатолия Шульева "Как важно быть серьезным".



Анатолий Шульев родился в 1989 году. Светлана Немоляева к этому времени уже была Народной артисткой РСФСР, а фильмы с ее участием "Гараж" и "Служебный роман" стали считаться классикой отечественного кино. Тем интереснее для Светланы Владимировны было поработать с режиссером, который старше ее собственной внучки всего на полгода.

Немоляева всегда любила талантливую молодежь, не боялась экспериментов. А в этот раз даже сама решила похулиганить и выехать на сцену на велосипеде – получалась отличная мизансцена. И это в 83 года! Но все эти цифры паспорта – сущая ерунда, ведь Немоляева в спектакле "Как важно быть серьезным" дает, что называется, "прикурить" молодым своим коллегам. Кажется, она лучшая Леди Брэкнелл – хранительница английских устоев, традиций и нравов!

Придуманная Уайльдом фарсовая история сватовства двух эгоистов Джека Уортинга и Алджернона Монкрифа была значительно сокращена и стала динамичнее. А решена эта комедия положений Анатолием Шульевым в классическом ключе – режиссер нарочно оставил "викторианскую" чопорную Англию в костюмах, интерьерах (художник Мариус Яцовскис), в диалогах, что лишь усилило комизм происходящего

"Когда вышла премьера этой пьесы Оскара Уайльда, она имела грандиозный успех, – говорит Немоляева. – Потому что это была, конечно, ирония, это была насмешка над высшим светом, над манерами, над привычками, над приоритетами. Конечно, сейчас, в сегодняшней жизни, они вызывают, по крайней мере, улыбку".

Внучка Светланы Немоляевой – актриса Полина Лазарева – в этом спектакле играет дочь Леди Брэкнелл. Причем подобный кульбит в их актерской карьере уже был – в "Талантах и поклонниках". И снова актерский дуэт бабушки и внучки, играющей дочку, выше всяких похвал. Да иное положение дел для Светланы Немоляевой немыслимо – для нее, действительно, важно быть серьезной и безупречной во всем, что касается профессии. Даже если речь идет о комедии.

Пьеса "Как важно быть серьезным" на столичных подмостках идет часто – вспоминается и спектакль Игоря Яцко в "Школе драматического искусства", и постановка Виктора Шамирова в "Моссовете". Но у спектакля Шульева есть какая-то особая легкость, задор, свежесть. То, чего нам часто не хватает.