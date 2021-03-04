Рэпера Noize MC увезли в больницу из-за серьезных проблем со здоровьем

В музыкальных СМИ и телеграм-каналах появились данные о том, что был госпитализирован Иван Алексеев, известный для отечественного слушателя под псевдонимом Noize MC. Сегодня музыкант разместил в соцсетях снимок, на котором он запечатлен в кресле-каталке.
Известно, что у Ивана наблдаются серьезные проблемы с позвоночником. Поклонники желают кумиру скорейшего выздоровления.
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