Актерская карьера и подпольный рэп: как сложилась судьба детей Сергея Бодрова-младшего

Российский актер Сергей-Бодров-младший умер в 2002 году в возрасте 30 лет. Он со своей съемочной группой отправился в горы Северной Осетии снимать фильм "Связной". Когда команда возвращалась обратно, их накрыло лавиной. Тело Бодрова так и не нашли. С тех пор вокруг его жизни и смети ходит много легенд. Звезда оставила после себя двух детей, которые ведут непубличный образ жизни.



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