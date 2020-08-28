Сухоруков признался в обиде на Бодрова: Не звал сниматься

Виктор Сухоруков в беседе с журналистами рассказал, что после съемок с Сергеем Бодровым – младшим в картине "Брат" хотел поработать с ним еще. Уже тогда актер сказал коллеге, что собирается заняться режиссурой.

Артист сразу спросил у звезды фильмов Алексея Балабанова, примет ли он участие в его картинах. "Я отвечал: "Ты только позови", – вспоминает звезда. Однако Сергей Бодров не звал, а Виктор Сухоруков ворчал и сильно обижался на молодого человека. По словам актера, ему отвечали, что он же великий, зачем сниматься у начинающего режиссера.

При этом знаменитость отмечает, что уже в то время видела в юноше большой потенциал. По мнению звезды, Бодров-младший был уникальной личностью: знал цену деньгам и славе. Виктор Сухоруков заявил, что его коллега по фильму "Брат" всегда жил в усердии и проходил свой путь честно.

Сергей Бодров – младший погиб в 2002 году в Кармадонском ущелье. Съемочная группа режиссера работала над картиной "Связной". Внезапно начался сход ледника Колка, за несколько минут все ущелье оказалось под слоем снега и камней. Никто не смог спастись.

Напомним, что впервые Виктор Сухоруков принял участие в фильме Алексея Балабанова в 1990 году. После съемок в "Счастливых днях" режиссер стал приглашать артиста почти в каждую свою работу. Сотрудничество стало для молодого актера путевкой в жизнь. Сухоруков неоднократно отмечал, что именно Балабанов "сделал" его.