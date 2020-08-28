Сухоруков признался в обиде на Бодрова: Не звал сниматься

Артист сразу спросил у звезды фильмов Алексея Балабанова, примет ли он участие в его картинах. "Я отвечал: "Ты только позови", – вспоминает звезда. Однако Сергей Бодров не звал, а Виктор Сухоруков ворчал и сильно обижался на молодого человека. По словам актера, ему отвечали, что он же великий, зачем сниматься у начинающего режиссера.
При этом знаменитость отмечает, что уже в то время видела в юноше большой потенциал. По мнению звезды, Бодров-младший был уникальной личностью: знал цену деньгам и славе. Виктор Сухоруков заявил, что его коллега по фильму "Брат" всегда жил в усердии и проходил свой путь честно.
Сергей Бодров – младший погиб в 2002 году в Кармадонском ущелье. Съемочная группа режиссера работала над картиной "Связной". Внезапно начался сход ледника Колка, за несколько минут все ущелье оказалось под слоем снега и камней. Никто не смог спастись.
Напомним, что впервые Виктор Сухоруков принял участие в фильме Алексея Балабанова в 1990 году. После съемок в "Счастливых днях" режиссер стал приглашать артиста почти в каждую свою работу. Сотрудничество стало для молодого актера путевкой в жизнь. Сухоруков неоднократно отмечал, что именно Балабанов "сделал" его.
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Хочу папика
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.