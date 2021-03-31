Арестованный тесть Баскова оказался на грани: Экстренно доставили в больницу

Член столичной ОНК Ольга Дружинина сообщила журналистам, что бывший тесть Николая Баскова доставлен в больницу при тюрьме. По словам сотрудницы наблюдательной комиссии, бизнесмен почувствовал себя плохо, как только вышел с утра из камеры. Дружинина отметила, что мужчина смог пройти всего десять шагов, а затем пожаловался на плохое самочувствие. "Принято решение об экстренной госпитализации Шпигеля", – заявила член ОНК.
Напомним, бывший тесть Николая Баскова подозревается во взятках экс-губернатору Пензенской области. По данным следствия, предприниматель, возглавляющий фармкомпанию БИОТЭК, в прошлом году через посредников передал Ивану Белозерцеву порядка 30 миллионов рублей. Эти средства должны были дать фирме преимущество при заключении госконтрактов.
В настоящее время Борис Шпигель, его супруга и остальные подельники задержаны и находятся в СИЗО "Матросская тишина". Бизнесмен отрицает все обвинения. Также ранее сообщалось, что у предпринимателя наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем. Например, заключенный даже не может спать без специального аппарата для дыхания.
Напомним, Николай Басков был женат на дочери Бориса Шпигеля Светлане. Пара прожила в браке около пяти лет, у пары есть общий сын.
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