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Арестованный тесть Баскова оказался на грани: Экстренно доставили в больницу

Арестованный тесть Баскова оказался на грани: Экстренно доставили в больницу

Борис Шпигель проходит по делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Он содержится в "Матросской тишине".

Продолжение: Пьяный Басков устроил незабываемое шоу для экс-президента
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Член столичной ОНК Ольга Дружинина сообщила журналистам, что бывший тесть Николая Баскова доставлен в больницу при тюрьме. По словам сотрудницы наблюдательной комиссии, бизнесмен почувствовал себя плохо, как только вышел с утра из камеры. Дружинина отметила, что мужчина смог пройти всего десять шагов, а затем пожаловался на плохое самочувствие. "Принято решение об экстренной госпитализации Шпигеля", – заявила член ОНК.

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 Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

Напомним, бывший тесть Николая Баскова подозревается во взятках экс-губернатору Пензенской области. По данным следствия, предприниматель, возглавляющий фармкомпанию БИОТЭК, в прошлом году через посредников передал Ивану Белозерцеву порядка 30 миллионов рублей. Эти средства должны были дать фирме преимущество при заключении госконтрактов.

В настоящее время Борис Шпигель, его супруга и остальные подельники задержаны и находятся в СИЗО "Матросская тишина". Бизнесмен отрицает все обвинения. Также ранее сообщалось, что у предпринимателя наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем. Например, заключенный даже не может спать без специального аппарата для дыхания.


Напомним, Николай Басков был женат на дочери Бориса Шпигеля Светлане. Пара прожила в браке около пяти лет, у пары есть общий сын.

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Фото: Olga Sokolova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 31 марта 2021, 14:29 Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Николай Басков удивительно похорошел

комментарии

Ответить:

Гость667989
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Все идёт по отработанной схеме, учитывая заслуги перед страной, наличие государственных наград, глубокое раскаяние, содействие следствию, наличие смертельного заболевания, бывшего знаметиго зятя отпустить на поруки или под домашний арест, а вероятнее разрешить ему выезд для лечения за границей! Наша власть самая гуманная власть в мире!
Калерия
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Зачем вспоминать Баскова? А без него никак?
Гость679982
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Тем более, если такой больной, зачем ему столько денег? Неужели нельзя жить честно, дольше бы прожил. Нет ведь , всем деньги, деньги, деньги....
Гость670315
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Почему воры и другие нарушители закона,которых посадили под арест,сразу становятся больными?
Гость667998
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Прокручивать миллиардные сделки-был здоров, как только отвечать за это-сразу смертельно болен! Аферист!
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