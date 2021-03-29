"Я хочу перемен!": Тодоренко прокомментировала слухи о расставании с Топаловым

Недавно Регина Тодоренко призналась, что их с Владом Топаловым семью, как и у всех, съедает однообразие и бытовуха. Мол, в отношениях уже нет тех "бабочек в животе".
Телеведущая решила пообщаться на откровенные темы с подписчиками своего "Инстаграм". Она выложила свежее фото, на котором предстала преобразившейся красоткой.
У Регины Тодоренко на фото была модная длинная челка, более светлый цвет волос. Фанаты предположили, что телеведущая решилась на преображение не просто так. По мнению поклонников звездной пары, у них, скорее всего, начался разлад. Ведь не секрет, что девушка идет стричься, когда на душе кошки скребут. Однако Регина Тодоренко на корню пресекла все подобные слухи.
"Нет, я не развожусь. Почему решилась на столь кардинальные перемены??? Есть одна единственная причина – надоело постоянство и однообразие, а я хочу перемен!" – написала Регина Тодоренко.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что у Регины Тодоренко нашли неизлечимую болезнь. Выражается она в форме различной пигментации на отдельных участках кожи. Причины неожиданного проявления этого недуга до сих пор не известны. Тодоренко не стала скрывать болезнь, впрочем, это и невозможно. Ведь поклонники все равно бы заметили странные пятна на ее теле.
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