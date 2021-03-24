"Все время хихикала": напичканная таблетками Лядова стала неадекватной перед смертью

"Человека зомбировали, – уверен Юлиан. – Ей на протяжении длительного времени вливали в уши нужную информацию, которую она потом транслировала. В последние годы она редко бывала в своей квартире: в основном находилась на даче. Именно на даче Дворовенко (адвокат, которому в итоге и досталась шикарная квартира Лядовой на Тверской – Прим. ред.) у Лядовой случился инсульт. Она могла бы спокойно пожить еще года два-три. Ее просто не уберегли".
Юлиан уверен, что Лядову сознательно сживали со свету. "Во время одного из наших последних разговоров она сказала, что очень плохо себя чувствует, – продолжает певец. – Я это и сам понимал: периодически речь у нее уходила не туда. Не исключаю, что ей давали какие-то таблетки. Пару раз Дворовенко выводил ее на какие-то программы. Там она тоже себя странно вела: все время хихикала".
"На мой взгляд, Дворовенко ее не спас, а погубил, – кричит в ярости Юлиан. – Болезни ее начались, когда появился Дворовенко. У нее вся жизнь пошла под откос! Но мы же можем разобраться и устроить бучу!"
Напомним, прощание с Людмилой Лядовой прошло в узком кругу в храме Успения Новодевичьего монастыря. Похоронили ее на Кунцевском кладбище столицы.
Популярные темы форума
Возраст
Не обязательно гулять, чтоб жена умерла от рака
Паразиты в организме
Гастеры
Кикимора домашняя
Муж хочет сына, а будет дочь
папа я люблю тебя
Женский алкоголизм
научилась считать до 8
Филлеры