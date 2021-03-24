"Все время хихикала": напичканная таблетками Лядова стала неадекватной перед смертью

Со дня смерти певицы, композитора и пианистки Людмилы Лядовой прошло ровно две недели. Но обстоятельства ее ухода из жизни до сих пор многих смущают. По официальной версии звезду убил коронавирус. Хотя ее единственный крестник Юлиан иного мнения.

"Человека зомбировали, – уверен Юлиан. – Ей на протяжении длительного времени вливали в уши нужную информацию, которую она потом транслировала. В последние годы она редко бывала в своей квартире: в основном находилась на даче. Именно на даче Дворовенко (адвокат, которому в итоге и досталась шикарная квартира Лядовой на Тверской – Прим. ред.) у Лядовой случился инсульт. Она могла бы спокойно пожить еще года два-три. Ее просто не уберегли".

Юлиан уверен, что Лядову сознательно сживали со свету. "Во время одного из наших последних разговоров она сказала, что очень плохо себя чувствует, – продолжает певец. – Я это и сам понимал: периодически речь у нее уходила не туда. Не исключаю, что ей давали какие-то таблетки. Пару раз Дворовенко выводил ее на какие-то программы. Там она тоже себя странно вела: все время хихикала".

"На мой взгляд, Дворовенко ее не спас, а погубил, – кричит в ярости Юлиан. – Болезни ее начались, когда появился Дворовенко. У нее вся жизнь пошла под откос! Но мы же можем разобраться и устроить бучу!"

Напомним, прощание с Людмилой Лядовой прошло в узком кругу в храме Успения Новодевичьего монастыря. Похоронили ее на Кунцевском кладбище столицы.