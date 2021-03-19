"Пришлось делать это в кресле!": Кардашьян надела подгузник по случаю важного мероприятия

Известно, что звезда проводит большую часть времени в компании косметологов и стилистов, чтобы ни в коем случае не утратить свою форму. Она не скрывает, что облегающая одежда – роскошь, ради которой зачастую приходится страдать в нескольких парах утягивающего белья. Подписчики недоумевают, как инстадива передвигается в таком "обмундировании", ведь белье очень сковывает движения и не дает коже дышать.
Однако поклонников все чаще беспокоить другой вопрос. Кожаные комбинезоны, латексные костюмы, бесконечные боди, а под всем этим несколько слоев утягивающей одежды...Невольно возникает вопрос о естественных нуждах Кардашьян, и о том, как она с ними справляется в таких условиях.
Долгое время в Сети ходили слухи о том, что в экстренных ситуациях Ким всегда спасают подгузники. В какой-то момент звезда призналась в этом и рассказала о своем самом нелепом опыте. Так, однажды ей пришлось сидеть в подгузнике даже дома.
Занимательной историей знаменитость поделилась в одном из эпизодов популярного шоу о семье. Она отметила, что все произошло во время карантина. Тогда ей нужно было сдать экзамен по праву, чтобы получить лицензию адвоката. Так, в Калифорнии каждый человек имеет на это право, не имея профильного образования.
Экзамен длился около семи часов, а студентам было запрещено даже смотреть по сторонам. Ким сильно переживала, что в самый ответственный момент захочет в туалет. Она приняла решение надеть подгузник. "Пришлось делать это, сидя в кресле", – посмеялась Ким Кардашьян.
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