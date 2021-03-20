Юлию Меньшову подстригли почти налысо

Телеведущая поделилась с поклонниками в "Инстаграм" воспоминаниями из детства. Однажды подруга ее матери-актрисы "тетя Таня" решила сделать ей модную короткую стрижку по просьбе родственников.
Итог процедуры красоты оказался вовсе не таким, как ожидали близкие и сама Юлия Меньшова. Она опубликовала в микроблоге архивное фото, на котором запечатлен ее первый эксперимент с волосами.
После преображения будущую артистку стали путать с мальчиком, что ей не нравилось. На долгое время девочка разлюбила стричься. Но потом все изменилось. Юлия Меньшова уже во взрослом возрасте нередко экспериментировала с имиджем. Она была и брюнеткой, и рыжей, и с кудрями.
Фолловеры умилились архивному снимку звезды экрана. Они согласились с телеведущей в том, что парикмахерское искусство явно не было коньком знакомой их семьи. "Тете Тане явно выговор с занесением в личное дело", – высказалась одна из подписчиц.
Также пользователи соцсети обратили внимание на пухлые щечки будущей знаменитости. Они отметили, что в девочке на фото не узнали бы сегодняшнюю Юлию Меньшову, если бы ни взгляд, который, по мнению фолловеров, остался у нее таким же.
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