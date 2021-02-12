Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Принц из сказки: как выглядел в гробу умерший во время секс-утех Шевчук
Сраженная горем мать рассказала о последних словах покончившего с собой Шаляпина
Артисты рыдают: душераздирающие подробности последних дней жизни Шевчука
Умершего от анального разрыва Шевчука отказались хоронить в России
партнеры
Пятница
12 февраля
Лента новостей
12:48
"Это нормальный жест": Бледанс поддержала Манукяна после слухов об избиении Бузовой
12:43
Маски сорваны: Лукашенко назвал себя авторитарным руководителем
12:34
Признающийся в любви к Энистон экс-муж использовал ее секретное прозвище
12:16
Брекеты и новые наколки: любимка Niletto шокировал переменами во внешности
12:07
Израильский иммунолог предупредил россиян об опасности антибиотиков при COVID-19
12:05
Личное фиаско: Юлия Меньшова рассказала о досадном провале
11:56
"Убивать не хотели": раскрыты сенсационные подробности смерти Круга
11:39
Лавров призвал готовиться к прекращению отношений России и Евросоюза
11:37
Изменял жене? Актера "Интернов" втянули в безобразные семейные распри
11:32
"Интриги будет больше": Валерия приоткрыла завесу тайны шоу "Маска"
11:19
В России вновь за сутки выявили более 15 тысяч заразившихся COVID-19
11:16
Назначен новый глава Пенсионного фонда России
10:48
Актриса "Молодежки" о реакции известного певца на ее избиение: Смотрели и насмехались
10:48
"Больше не будет влюбленности": Лолита резко отказалась от женихов
10:34
Рудковская требует 10 миллионов после гнусного преступления над маленьким сыном
10:22
В Госдуме ответили на условие США для отмены санкций против России: Нечем пугать
10:11
62-летний Малинин сообщил о рождении ребенка
10:01
Сирийские боевики готовят теракты на митингах в России
09:52
"Счастлива с другим": друзья разведенной Гагариной сделали громкое заявление
09:39
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
09:36
Наташу Королеву запечатлели рядом с оборотнями
09:31
Двукратного чемпиона "Формулы-1" Фернандо Алонсо сбила машина
09:10
Мощный взрыв прогремел во Владикавказе: есть раненые
08:55
Бывшая жена короля Малайзии попала в ДТП в Москве
08:52
Могила у дороги: как похоронили впавшую в кому жену звезды "Три аккорда"
08:48
Михалков лишил финансовой поддержки семью Баталова
08:38
Белорусы обрадовались: Лукашенко стало плохо во время выступления
06:42
Теща намекнула на сложные отношения с Тарасовым
04:14
Канделаки влетело за аномально тонкую талию: Все вокруг ложь
02:14
Арзамасова превратилась в бабушку после свадьбы с 47-летним Авербухом
00:11
Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 февраля 2021 года
22:04
Блюменкранц из "Дома-2" умолял жену пустить его на роды: Она меня заблокировала
22:04
В Москве полицейский забрался в горящую квартиру по балконам и спас женщину из огня
21:51
Олимпийская чемпионка Герасименя назвала Лукашенко общенациональным кошмаром
21:36
Мясников назвал отступление коронавируса временным: Никуда уже не уйдет
21:11
Дзержинск заполонили синие собаки
20:42
Житель Новокузнецка пытался вынести из магазина 12 телефонов
19:53
Под Челябинском рухнувший в роддоме потолок едва не придавил медсестру
19:52
Время мешает Лукашенко пойти путем Каддафи – политолог Николюк
19:23
Устроивший мордобой Епифанцев сделал странное заявление: Бешеная собака
19:01
Кровь заливала глаза: Босой Епифанцев ввязался в жестокую драку
18:55
Отказавшаяся от ролей Муцениеце решила изменить свою карьеру
18:15
Оскорблял и отправлял на аборт: звезды "Баффи – истребительницы вампиров" почти 20 лет покрывали режиссера
18:15
Лукашенко прервал выступление из-за сильного кашля: Зараза опять ко мне пришла
18:14
В Люберцах в торговом центре жестоко избили подростка
18:08
Как две капли воды: трехлетняя дочь растет копией Савичевой
17:58
Болевшая коронавирусом Пегова наплевала на меры безопасности
17:51
Замахнувшуюся на гимн России Бузову попросили покинуть сцену
17:33
"Будет распродаваться": звезда "Сватов" странно высказалась о судьбе седьмого сезона
17:18
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог Усов: Белорусские политики обсудят неучастие Лукашенко в дальнейших выборах
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Позорище: любовник лишает дочь умершей Началовой жилья
"Стыд и позор!": дочь Спартака Мишулина рассказала о богатом наследстве незнакомого деда
Может себе позволить: резкая и холодная Долина избавилась от Пенкина
Народ всполошился из-за скандальных слов Богомолова: Такой вот преступник
Шоу-бизнес
Личное фиаско: Юлия Меньшова рассказала о досадном провале

Личное фиаско: Юлия Меньшова рассказала о досадном провале

Юлия Меньшова. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Юлия Меньшова вспомнила о своем участии в проекте "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1". В свое время актрису выгнали из шоу.
прочитано 563 раза

Звезда в своем инстаграм-аккаунте раскрыла правду о неприятной ситуации. Артистка считала, что хорошо двигается. Ей казалось, что она поразила зрителей своим умением.

ПО ТЕМЕ

Юлия Меньшова показала редкий снимок с мужем

"Я хохотнула": Блистательная Меньшова оправдала злостных хейтеров

51-летняя Юлия Меньшова: Возраст никому не помеха быть модной и подтянутой

Юлия Меньшова снималась во втором сезоне телепроекта в 2006 году. Ее партнером стал телеведущей Ян Гальперин. Знаменитость уверена, что ее убрали из шоу по ее вине.

По словам теледивы, она поняла, что настоящая хореография – не ее конек. К сожалению, Юлии Меньшовой удалось станцевать на проекте всего три номера. Она призналась, что с треском провалилась, от чего переживала.

Телеведущая считает, что мало времени уделяла "Танцам со звездами", отсюда и такой результат. Дело в том, что тогда звезда параллельно участвовала еще в двух крупных проектах. У нее совсем не было времени, чтобы оттачивать мастерство на репетициях.

Вылет из шоу стал для Юлии Меньшой личным фиаско. Актриса полагала, что выставила себя перед всей страной в невыгодном свете. Но такими упадническими мыслями дочь знаменитого режиссера мучала себя не долго.

К счастью, Юлия Меньшова быстро воспряла духом, осознав, что у нее ведь есть другие таланты, за которые ее любит поклонники. Актриса призналась, что вспоминает только о хорошем на проекте. Ведь она пережила во время участия в нем незабываемые эмоции.

Отметим, что Юлия Меньшова не любит афишировать личную жизнь. Ранее телеведущая объяснила, почему нечасто показывает в социальных сетях мужа – Игоря Гордина. Оказалось, что супруг избегает публичности. Пара состоит в браке уже 23 года. Они воспитывают дочь Таисию.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 12 февраля 2021, 12:05 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Мужья Меньшовой и Боярской блеснули на премии

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Маски сорваны: Лукашенко назвал себя авторитарным руководителем
В Госдуме ответили на условие США для отмены санкций против России: Нечем пугать
Белорусы обрадовались: Лукашенко стало плохо во время выступления
Актриса Джина Карано сравнила США с нацистской Германией

Шоу-бизнес

Брекеты и новые наколки: любимка Niletto шокировал переменами во внешности
Личное фиаско: Юлия Меньшова рассказала о досадном провале
"Убивать не хотели": раскрыты сенсационные подробности смерти Круга
"Интриги будет больше": Валерия приоткрыла завесу тайны шоу "Маска"

Проишествия

Полиция спасла жизнь мужчине в центре Москвы
Полиция спасла жизнь мужчине в центре Москвы
В Москве задержали приезжего по делу о нападении на полицейских 23 января
Изрезанная турком российская модель находится в тяжелом состоянии

Lifestyle

"Собачье сердце" вернуло Евстигнеева к жизни: как создавался легендарный фильм
Слег с инфарктом: как Абдулов и Васильева довели режиссера фильма "Самая обаятельная и привлекательная"
Неудачные браки, карьера в США и борьба с раком: непростая судьба актрисы Виктории Федоровой
Одиночество, забвение и смерть в день юбилея: как сложилась жизнь звезды фильма "Летят журавли" Татьяны Самойловой
Шоу-бизнес

Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде

Кто артист по паспорту
Шоу-бизнес

Могила у дороги: как похоронили впавшую в кому жену звезды "Три аккорда"

Близкие продолжают приносить цветы
Шоу-бизнес

Наташу Королеву запечатлели рядом с оборотнями

Художница из Санкт-Петербурга увидела певицу в необычном ракурсе
Шоу-бизнес

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку

Автомобиль восстановлению не подлежит

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2021 года
Гороскоп на сегодня, 4 февраля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Плакала два раза": одержавшая победу Загитова довела Медведеву до слез
Блат или давление тренеров? Почему Белый лебедь Плющенко борется с депрессиями
Медведева и Загитова сошлись после слухов о вражде
Малафеев упек вляпавшуюся в историю со сбытом наркотиков дочь в клинику

Регионы

Обновленный аэропорт Челябинска назвали именем Курчатова
В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз
Путин и Воробьев открыли транспортную развязку в Химках
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+