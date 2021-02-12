Личное фиаско: Юлия Меньшова рассказала о досадном провале

Юлия Меньшова вспомнила о своем участии в проекте "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1". В свое время актрису выгнали из шоу.

Звезда в своем инстаграм-аккаунте раскрыла правду о неприятной ситуации. Артистка считала, что хорошо двигается. Ей казалось, что она поразила зрителей своим умением.

Юлия Меньшова снималась во втором сезоне телепроекта в 2006 году. Ее партнером стал телеведущей Ян Гальперин. Знаменитость уверена, что ее убрали из шоу по ее вине.

По словам теледивы, она поняла, что настоящая хореография – не ее конек. К сожалению, Юлии Меньшовой удалось станцевать на проекте всего три номера. Она призналась, что с треском провалилась, от чего переживала.

Телеведущая считает, что мало времени уделяла "Танцам со звездами", отсюда и такой результат. Дело в том, что тогда звезда параллельно участвовала еще в двух крупных проектах. У нее совсем не было времени, чтобы оттачивать мастерство на репетициях.

Вылет из шоу стал для Юлии Меньшой личным фиаско. Актриса полагала, что выставила себя перед всей страной в невыгодном свете. Но такими упадническими мыслями дочь знаменитого режиссера мучала себя не долго.



К счастью, Юлия Меньшова быстро воспряла духом, осознав, что у нее ведь есть другие таланты, за которые ее любит поклонники. Актриса призналась, что вспоминает только о хорошем на проекте. Ведь она пережила во время участия в нем незабываемые эмоции.

Отметим, что Юлия Меньшова не любит афишировать личную жизнь. Ранее телеведущая объяснила, почему нечасто показывает в социальных сетях мужа – Игоря Гордина. Оказалось, что супруг избегает публичности. Пара состоит в браке уже 23 года. Они воспитывают дочь Таисию.