Юлия Меньшова показала редкий снимок с мужем

Юлия Меньшова не любит афишировать личную жизнь. Звезда объяснила, почему нечасто показывает в социальных сетях Игоря Гордина.

Пара состоит в браке уже 23 года. Они воспитывают дочь Таисию. Юлия Меньшова часто делится в социальных сетях своими фото, но своего избранника актриса редко показывает общественности. У знаменитости есть объяснение на этот счет.



Артистка опубликовала редкое фото, на котором запечатлена вместе с Игорем Гординым. Под снимком Юлия Меньшова объяснила причины длительного отсутствия совместных с супругом фотографий в ее соцсетях. Как оказалось, возлюбленный теледивы старается избегать публичности.

По ее словам, Игорь не очень любит сниматься, но иногда Юлии все же удается сделать совместный кадр. Отметим, в своем микроблоге звезда не только делится фотографиями, но и откровенно рассказывает о жизни семьи и своих наблюдениях.

Так, в конце сентября прошлого года в соцсети артистка написала, что испытывает зависимость от магазинов оптики и не может пройти мимо них. Юлия Меньшова назвала свое пристрастие к шоппингу болезнью и сравнила себя с мамой Дяди Федора из мультфильма "Трое из Простоквашино".

Напомним, что сама Юлия Меньшова также переживала непростой период в отношениях с мужем Игорем Гординым. В середине 2000-х супруги приняли решение расстаться. Их разлука длилась четыре года, хотя Игорь при случае навещал детей и Юлию. В 2009 супруги решили снова сойтись. Однако недолгое расставание с мужем телеведущая вспоминает до сих пор.

