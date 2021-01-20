Юлия Меньшова показала редкий снимок с мужем

Пара состоит
в браке уже 23 года. Они воспитывают дочь Таисию. Юлия Меньшова часто делится в социальных сетях
своими фото, но своего избранника актриса редко показывает общественности. У знаменитости есть объяснение на этот счет.
Артистка опубликовала редкое фото, на котором запечатлена вместе с Игорем Гординым. Под снимком Юлия Меньшова объяснила причины длительного отсутствия совместных с супругом фотографий в ее соцсетях. Как оказалось, возлюбленный теледивы старается избегать публичности.
По ее словам, Игорь не очень любит сниматься, но иногда Юлии все же удается сделать совместный кадр. Отметим, в своем микроблоге звезда не только делится фотографиями, но и откровенно рассказывает о жизни семьи и своих наблюдениях.
Так, в конце сентября прошлого года в соцсети артистка написала, что испытывает зависимость от магазинов оптики и не может пройти мимо них. Юлия Меньшова назвала свое пристрастие к шоппингу болезнью и сравнила себя с мамой Дяди Федора из мультфильма "Трое из Простоквашино".
Напомним, что
сама Юлия Меньшова также переживала непростой период в отношениях с мужем Игорем Гординым. В
середине 2000-х супруги приняли решение расстаться. Их разлука длилась четыре
года, хотя Игорь при случае навещал детей и Юлию. В 2009 супруги решили снова сойтись. Однако недолгое расставание с
мужем телеведущая вспоминает до сих пор.
Популярные темы форума
Сын поддерживает Навального
Поломана психика
Судба Старых Дев - копировать родителей !!!
Вы бы хотели, чтобы Аляска присоединилась к России?
А вы страдаете авторитаризмом?
Сергей
Взяли племянника на воспитание.
Новым девам сюда
Битва мегер
Ната и Мишель когда успокоятся?