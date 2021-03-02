"У нас разные понятия добра и зла": Хаматова о сложных отношениях с третьим избранником

Чулман Хаматова была замужем один раз. С 1995 по 2002 годы она находилась в браке с актером Иваном Волковым. Последующие отношения артистки были неудачными.

В браке с Иваном Волковым Чулпан Хаматова обзавелась двумя детьми – девочками Ариной и Асей. После развода с актером она состояла в отношениях с артистом балета Алексеем Дубининым. Однако этот роман не продлился долго.

В 2010-м Хаматова родила третьего ребенка – дочь Ию. Отцом девочки является актер и режиссер Александр Шейн, с которым артистка рассталась почти три года назад. И если с Волковым Чулпан до сих пор находится в дружеских отношениях, то с третьим избранником она по сей день не может найти общий язык.

В недавнем интервью Хаматова призналась: "У нас с Александром понятия добра и зла разные очень". Также актриса не скрывает, что сейчас ее сердце не свободно. Она лишь отказывается называть имя нового избранника.

Чулпан предполагает, что проблемы в ее личной жизни возникают из-за работы. Народная артистка России не только много снимается в кино и играет в театре, но и активно занимается благотворительным фондом "Подари жизнь", поэтому времени на романы не хватает.

Напомним, ранее Чулпан Хаматова впервые за долгое время показала снимок с подросшей дочерью Ариной. Интернет-пользователи отметили, что 18-летняя наследница артистки очень похожа на своего отца.