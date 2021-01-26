Копия отца: Хаматова впервые за долгое время показала снимок с подросшей дочерью

В Сети обсуждают новый снимок актрисы Чулпан Хаматовой и ее старшей дочери Арины. Кадр появился в инстаграм-аккаунте знаменитости.

45-летняя Чулпан Хаматова обнародовала фотографию, на которой позирует вместе с дочерью на каком-то мероприятии. Актриса отметила инстаграм-аккаунт наследницы, доступ к которому ограничен. Вероятно, пока 18-летняя Арина избегает публичности.

Поклонники обратили внимание, что дочь совершенно не похожа на артистку. Очевидно, Арина унаследовала черты лица своего отца, 46-летнего актера Ивана Волкова. Также интернет-пользователи отметили, что наследница уже выше Хаматовой.

Старшая дочь знаменитости когда-то рассказывала, что не смотрит фильмы с участием родительницы. Девушка воспринимает ее на экране как мать, а не как персонажа.

Напомним, Чулпан является мамой троих детей. Арина появилась на свет в 2002-ом. В следующем году актриса родила дочь Асю, находясь в отношениях с артистом балета Алексеем Дубининым. Спустя семь лет Хаматова обзавелась еще одной наследницей – Ией. Отцом девочки является режиссер Александр Шейн.

Ранее "Дни.ру" писали, что Чулпан Хаматова изменилась до неузнаваемости. Актриса, которая редко экспериментирует с внешностью, удивила поклонников преображением. Она стала блондинкой.