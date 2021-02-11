"Ненавижу и презираю": Чулпан Хаматова потеряла контроль из-за дочери

Актриса старательно избегает конфликтов в обычной жизни. Между тем, как призналась Чулпан Хаматова, иногда и она выходит из себя.

В свежем интервью знаменитость рассказала, как сорвалась на старшую дочь Арину. Звезда сериала "Зулейха открывает глаза" даже не заметила, как повысила голос на наследницу. Чулпан Хаматова понимает, что вела себя по отношению к ребенку неправильно, однако контролировать эмоции в такие моменты не в силах.

"Я прихожу в сознание в тот момент, когда слышу свой крик", – поведала артистка. Эпизоды гнева отнимают у Чулпан много энергии. Поостыв, она долго восстанавливается и ругает себя. "Ненавижу себя, я презираю себя, что я потеряла контроль", – добавила Хаматова.

Звезда кино и сериалов отметила, что ничто человеческое ей не чуждо. Порой она бывает очень ранима. Крик, как заметила звезда, в ее случае – это форма защиты. Такое поведение не является проявлением насилия. "Когда я изранена, теряю контроль", – рассудила Чулпан. Впрочем, знаменитость ни в коем случае не оправдывает себя.

Также в беседе с журналистами Чулпан Хаматова прокомментировала волну негатива, которая обрушилась на нее после выхода сериала "Зулейха открывает глаза". Картина стартовала весной 2020 года на "России 1". Проект был резонансным, он вызвал бурные обсуждения в Сети.

По словам Чулпан, критика "Зулейхи" не была конструктивной, скорее глупой и смешной. На нападки злопыхателей знаменитость внимания не обращала. Между тем, к рецензиям, обнажающим реальные проблемы картины, Хаматова относилась спокойно. Более того, их она к критике не относила.

Напомним, у Чулпан Хаматовой трое детей. В браке с актером Иваном Волковым она родила дочь Арину. Спустя время на свет появился второй ребенок артистки – Ася. От режиссера Александра Шейна у знаменитости подрастает наследница Ия.