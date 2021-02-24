"Сдуйте уже эти пельмени!": Михалкову затравили за старомодно огромные губы

В своем "Инстаграм" Юлия Михалкова. решила оригинально поздравить всех мужчин с Днем защитников Отечества. Она вместе с подругами нарядилась в одинаковые бордовые халаты и опубликовала праздничный пост в микроблоге.
На снимке компания девушек предстала в бане. На Юлии Михалковой не было ни грамма макияжа, волосы тоже были просто распущены и расчесаны, без укладки. Но получилось так, что все девушки из-за одинаковых нарядов и одинаково пухлых губ стали выглядеть на одно лицо.
Многие пришли к выводу, что губы Михалковой уже настолько большие, что занимают большую часть лица. По словам поклонников, такие огромные губы уже не в мое. Это взбесило поклонников артистки.
"Все на одно лицо!"; "Ну девушки, что у вас с губами-то?"; "Да сдуйте вы уже эти пельмени, не модно!", – написали фолловеры.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что актеры "Уральских пельменей" выиграли суд у компании Сергея Нетиевского. Следствие постановило, что бывший директор должен заплатить артистам 400 тысяч рублей. Ранее актеры просили пять миллионов рублей за каждый прокат программ на телевидении, в которых упоминался товарный знак "Уральские пельмени".
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