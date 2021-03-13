Пережил жену на 40 дней: Стахан Рахимов умер Вслед за Аллой Иошпе

Они жили и работали вместе более 60 лет. Для среды шоу-бизнеса это, конечно, сенсация. И умерли друг за другом. Народный артист России Стахан Рахимов скончался на 84-м году жизни, не смирившись с уходом из жизни своей горячо любимой супруги Аллы Иошпе. Он пережил ее всего на 40 дней.



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