Пережил жену на 40 дней: Стахан Рахимов умер Вслед за Аллой Иошпе

Любовь всей своей жизни — Аллу Иошпе, артист встретил во время финала конкурса творческой самодеятельности между университетами столицы. Артистов, выступавших в качестве соперников, сблизило то, что судьи решили разделить первую премию на них обоих. С тех пор они были неразлучны в горе и радости, пока смерть не разлучила их...
30 января из жизни ушла Алла Иошпе. Ей было 83 года. А 12 января, всего через 40 дней, не стало и Стахана Рахимова. Ему тоже было 83. Они родились в один год и ушли друг за другом... О дате и месте прощания с артистом дочь Аллы и Стахана сообщит позже.
В начале февраля Аллу Иошпе похоронили на еврейском участке Востряковскоского кладбища. Там же с сентября 2018 года покоится Иосиф Кобзон, который ещё при жизни хотел лежать возле матери. Помимо них на этом погосте нашли последнее пристанище физик Андрей Сахаров, лингвист Дитмар Розенталь, юморист Ян Арлазоров и знаменитый экстрасенс Вольф Мессинг.
Стоит отметить, что Востряковское кладбище считается главным еврейским погостом страны. Иудейских сынов и дочерей хоронят на центральной части кладбища, включая земли, находящиеся рядом с главной дорогой. Примечательно, что на территории погоста есть даже действующая синагога.
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