Цена славы: Дочь Анне Вески затаила на мать горькую обиду

Выбор карьеры в ущерб воспитанию дочери отразился на семейной жизни Анне Вески. В документальном кино "Первого канала" певица сделала печальное признание.

На телевидении вышел фильм, посвященный жизни и творчеству знаменитой артистки Анне Вески. Упомянутые в нем биографические факты, воспоминания и откровения раскрыли образ звезды СССР, вывернув наизнанку даже самые неприметные детали ее личной жизни. Анне Вески сделала в жизни ставку на карьеру, а после рождения дочери Керли не изменила своего решения. Певица призналась — наследница тяжело воспринимала отсутствие матери в своей судьбе, ей не хватало родительского тепла.

"Упреки были — почему у меня мама не такая, как у всех. Почему она приезжает и уезжает, и никогда ее нет дома.", — вспомнила Анне Вески, размышляя об отношениях с дочерью. Керли не воспринимала отчима Бенно в качестве отца и открыто заявляла об этом. Горькая обида так сильно захлестнула наследницу певицы в детстве, что достигнув зрелого возраста девушка отказалась общаться со звездной матерью.

Со временем Анне Вески смогла найти с дочерью общий язык и даже с отчимом Керли смогла поладить. Во многом на это повлияла профессия дипломата, которую получила наследница звезды СССР. Подобно матери, она часто отправлялась в командировки, выступала перед большим количеством людей, поэтому смогла понять, почему Анне Вески уделяла ей так мало времени.