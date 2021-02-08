"Попросил оставить в покое": разбитая Цой обнародовала последние слова отца

Последний выпуск программы "Судьба человека" был посвящен юбилею певицы. Она рассказала, что из-за пандемии ей пришлось провести традиционный концерт без зрителей.

Анита поделилась некоторыми новостями. Недавно из жизни ушел ее отец Сергей Ким. Она узнала об этом лишь через месяц после трагедии. Отметим, папа Цой разошелся с ее мамой, когда дочке было всего два года.

Впервые они встретились пять лет назад в эфире шоу "Прямой эфир". "Мы пробовали строить отношения, я как-то пришла на шоу и поняла, что он пришел туда за деньги и говорил о маме не совсем хорошие слова", – вспомнила певица. Их последний диалог был таким же неоднозначным, как и вся предшествующая ему история. Артистка узнала, что мужчина попал в больницу и решилась позвонить ему. "У него что-то было с сердцем. Я дозвонилась, а он попросил оставить его в покое", – пожаловалась звезда.

Исполнительница призналась, что после смерти папы в ее душе стало крайне пусто. Всю жизнь она стремилась доказать отцу, что чего-то стоит, а теперь доказывать стало некому. Аните кажется, что отец был хорошим человеком с большим количеством комплексов. "Его родные рассказали, что он собирал обо мне материал, слушал мои песни. Может ему было неудобно или стыдно. Я не держу зла", – рассказала она.

Анита Цой не обсуждает произошедшее с матерью. "Он в ее сердце остался самым главным мужчиной в ее жизни, и я не хочу, чтобы началась новая волна переживаний", – подчеркнула в диалоге звезда.

