Облили кислотой: врачи спасают племянницу умершего от СПИДа Числова после подлого нападения

Несколько дней за Светланой Андриановой велась слежка – по пятам день и ночь за ней следовал странный неизвестный человек. Одновременно с этим она без конца получала угрозы на ящик электронной почты. И вот наступила драматическая развязка.
"Сегодня Света утром возвращается домой, после ночной, а ее этот мужик поджидает у подъезда, – рассказал друг племянницы Числова продюсер Сергей Дворцов. – Он плеснул на нее какую-то, едкую, похожую на кислоту, жидкость. Хорошо что Света оборонялась сумкой, это все попало на пальто, хотя человек явно целился ей в лицо. Он убежал, потому что Света закричала".
"Она мне тут же позвонила, я пока к ней ехал, ей стало плохо, – делится драматическими подробностями нападения Дворцов. – Я тут же вызвал скорую, ей поставили сердечный приступ из-за стресса. У нас шок! Свету хотели, госпитализировать но она отказалась. Но врачи делают все возможное, чтобы ее спасти после сердечного приступа".
Светлана Андрианова решила обратиться в полицию с заявлением. Она говорит, что боится за свою жизнь, а врагов у нее много, причем из числа родственников.
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