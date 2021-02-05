Облили кислотой: врачи спасают племянницу умершего от СПИДа Числова после подлого нападения

Александр Числов умер от СПИДа 29 августа 2019 года на 55 году жизни. И уже полтора года продолжается тяжба за его квартиру на окраине столицы. Жизнь племянницы актера Светланы Андриановой превратилась из-за этого в ад.

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