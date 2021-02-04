"Разлюбила как мужчину": Троянова бросила успешного мужа-режиссера

Первый раз мужчина женился в молодости – это был студенческий брак, который не продержался и пары лет. В этом союзе у режиссера появилась дочь, однако семью это не спасло. По словам драматурга, он в целом не был готов к появлению ребенка и считает себя "отвратительным родителем".
Второй супругой Василия Сигарева стала Яна Троянова. Пара была вместе больше десяти лет, но официально отношения так и не оформила. По словам режиссера, они с актрисой много чего вместе повидали и она для него – друг и кореш. Однако больше не жена. Как отметил Василий Сигарев в интервью, разлад начался еще полтора года назад. Именно артистка поставила точку в супружестве.
"Насколько я понял, разлюбила как мужчину. Она сама мне об этом сказала", – признался гость Юрия Дудя. Расставание для режиссера было болезненным – он даже обратился за помощью психиатра. "Мы отпускать же не умеем, вцепимся, как клещ. Когда все так выстроено, нужно начинать новую жизнь, по сути, но время лечит", – отметил драматург.
Василий Сигарев заявил, что, несмотря на сложный разрыв, вернуть Яну Троянову он не пытался, однако хотел выяснить, уверена ли она в своем решении. "Может, ошибка какая-нибудь произошла", – говорит режиссер.
После расставания, по словам Сигарева, они стали даже лучше понимать друг друга. Пара осталась в хороших отношениях и продолжает работать вместе.
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