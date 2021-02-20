Шок! Друг принес Малахову останки жены

Очередной выпуск ток-шоу "Прямой эфир" был посвящен Валентине Легкоступовой и Крису Кельми. В студии обсудили исчезновение прахов этих артистов. Во время оживленной беседы ведущий передачи Андрей Малахов вспомнил случай, который с ним произошел больше 10 лет назад.
Журналист рассказал о друге из института, с которым он иногда виделся и созванивался. Перед тем, как в очередной раз наведаться в гости к Андрею, товарищ поинтересовался, может ли он приехать вместе со своей женой. Радушный Малахов ждал супругов дома, но такого он предвидеть не мог.
Спустя время друг явился. Он пришел один. Товарищ достал из рюкзака урну и сообщил, что в ней прах жены. Малахов был шокирован.
Сидящие в студии шоу "Прямой эфир" эксперты посочувствовали 49-летнему телеведущему и предположили, что его друг не смог смириться с кончиной жены.
Напомним, ранее редакторы ток-шоу обнародовали предсмертное видео солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева. Андрея Малахова поразил внешний вид певца: желтые белки глаз и кожа. Тогда в студии "Прямого эфира" обсуждали наследство умершего четыре года назад артиста.
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