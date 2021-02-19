Близкие товарищи: Шепелев шокировал фотографией с Зеленским

Ведущий Дмитрий Шепелев всеми силами пытается доказать, что у него все отлично, несмотря на постоянные слухи о том, что он потерял работу, и не одну. Шоумен это отрицает. В своем микроблоге он откровенно поговорил с поклонниками на данную тему.

Дмитрий Шепелев устроил со своими подписчиками блиц "Вопрос-ответ". Поклонники засыпали его вопросами о том, действительно ли он лишился работы, и как теперь планирует жить дальше. Эту информацию Шепелев сразу отмел, сказав, что с работой у него все в порядке. В подтверждение этому он опубликовал свежий кадр со съемок. В то же время он заявил, что съемки передачи о детях и их родителях продолжаются.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что шоу Дмитрия Шепелева "Ты как я" на ТНТ закрыли из-за низких рейтингов.

Также один из пользователей "Инстаграм" поинтересовался, есть у Дмитрия Шепелева друзья в шоу-бизнесе или по крайней мере близкие товарищи. На это Шепелев шокировал всех фотографией с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом он даже признался ему в чувствах.

"Близких нет, но есть люди, которых я очень сильно люблю", – написал Дмитрий Шепелев.

Несмотря на очевидно положительное отношение Шепелева к Зеленскому, въезд на Украину ему почему-то закрыт. Напомним, сейчас Шепелев встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой, которая ждет от него ребенка.