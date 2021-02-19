Шепелев опустился до хамства после слов об увольнении: Дебилы!

Дмитрий Шепелев возмутился тем, что в Сети тиражируются новости о его увольнении. Однако при такой резко негативной реакции он заявил, что не слышал о такой информации. Шоумен подчеркнул, что не терял работу.
При этом, отвечая на вопрос подписчиков своего "Инстаграм" Дмитрий Шепелев негативно высказался в адрес тех, кто распространяет данную информацию. Он ответил крылатой фразой, которую приписывают российскому министру, хотя в официальных источниках это не упоминается.
"Потому что дебилы, как говорит Сергей Лавров!" – написал Дмитрий Шепелев.
Стоит отметить, что это прозвучало как оскорбление высокопоставленного лица, ведь никто не сном не духом не знает, что глава МИД России способен на такое.
В подтверждение того, что у ведущего есть работа, он опубликовал в разделе "Сторис" свежее фото со съемок и сопроводил его хештегом "студиясоюз".
Напомним, в конце января в СМИ появилась информация о том, что вместо Дмитрия Шепелева на пост ведущего проекта, на который он претендовал, взяли Ивана Пышненко. После этого в Сети начался скандал. Фанаты беспокоились за состояние Шепелева, ведь его возлюбленная Екатерина Тулупова беременна, и семье как никогда нужны деньги.
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