Шепелев опустился до хамства после слов об увольнении: Дебилы!

Уже давно стало известно, что шоу Дмитрия Шепелева "Ты как я" на ТНТ закрыли из-за низких рейтингов. После этого он не прошел кастинг. Неудачи настигали шоумена одна за другой, но он всем своим видом показывал, что у него все в порядке. И вот наконец он прокомментировал информацию.

Дмитрий Шепелев возмутился тем, что в Сети тиражируются новости о его увольнении. Однако при такой резко негативной реакции он заявил, что не слышал о такой информации. Шоумен подчеркнул, что не терял работу.

При этом, отвечая на вопрос подписчиков своего "Инстаграм" Дмитрий Шепелев негативно высказался в адрес тех, кто распространяет данную информацию. Он ответил крылатой фразой, которую приписывают российскому министру, хотя в официальных источниках это не упоминается.

"Потому что дебилы, как говорит Сергей Лавров!" – написал Дмитрий Шепелев.

Стоит отметить, что это прозвучало как оскорбление высокопоставленного лица, ведь никто не сном не духом не знает, что глава МИД России способен на такое.

В подтверждение того, что у ведущего есть работа, он опубликовал в разделе "Сторис" свежее фото со съемок и сопроводил его хештегом "студиясоюз".



Напомним, в конце января в СМИ появилась информация о том, что вместо Дмитрия Шепелева на пост ведущего проекта, на который он претендовал, взяли Ивана Пышненко. После этого в Сети начался скандал. Фанаты беспокоились за состояние Шепелева, ведь его возлюбленная Екатерина Тулупова беременна, и семье как никогда нужны деньги.