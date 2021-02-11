Замахнувшуюся на гимн России Бузову грубо поставили на место: Может уходить со сцены

Ольга Бузова в личном блоге заявила, что при случае хотела бы исполнить гимн России – например, на открытии какой-нибудь важного соревнования вроде Олимпиады или чемпионата. Таким образом поющая ведущая хочет выразить любовь к родине. Впрочем, идею не оценили не только поклонники артистки, но и специалисты. Корреспондент "Дни.ру" обсудил с музыкальным критиком Евгением Бабичевым инициативу теледивы.

"Иногда ее амбицию вызывают недоумение и ничего более. Если ты заняла какую-то позицию в шоу-бизнесе и у тебя есть преданные поклонники, это не значит, что ты должна замахиваться на такие серьезные вещи", – отметил эксперт.

По его словам, певцам гораздо более талантливым и то не всегда доверяют исполнение главной музыкальной композиции России. "Если вспомнить Олимпиаду и чемпионаты мира, кто представлял страну? Это заслуженные артисты, чей талант не вызывает никаких сомнений, опытные, любимые всей страной. То, что у Бузовой 23 миллиона подписчиков, вообще не дает никакого права", – заявил Евгений Бабичев в беседе с "Дни.ру".

Критик отметил, что наша эстрада в принципе ничего не потеряет, если поющая ведущая завершит музыкальную карьеру. По словам эксперта, в стране много значительно более талантливых, хоть и менее распиаренных артистов.

"Может хоть завтра уходить со сцены, зрители не заметят. Может, я немного грубоват, но человек же тоже должен понимать, куда он лезет, что говорит и что заявляет", – подчеркнул собеседник "Дни.ру".

Евгений Бабичев рассказал, кто мог бы справиться с гимном России в разы лучше Ольги Бузовой. В качестве кандидата на это почетное место музыкальный критик видит бывшего участника группы Smash.

"Если мы говорим о человеке, который справится вокально, то сильнее вокалиста, чем Сергей Лазарев, я не назову. Он серьезный артист и большой специалист. Мне кажется, ему покорится любая композиция. Из менее распиаренных и талантливых я бы назвал победителя шоу "Голос" Сергея Волчкова", – заявил Бабичев изданию "Дни.ру".