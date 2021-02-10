"Нажраться никак не могут": Солнцев приложил паразитирующую на расставании врушку Бузову

Ранее подписчики заметили в "Сторис" Давида Манукяна элемент декора из квартиры Ольги Бузовой. Некоторые уверены, что в скором времени нас всех ждет бурное публичное примирение. Впрочем, Рустам Солнцев не советует верить паре.
"Они два патологических вруна, ничего с этим поделать нельзя. Врут они, конечно. Все эти расставания, только посмотрите, каким образом они их подают", – говорит шоумен.
Блогер сомневается в искренности звезд и не уверен, что те состоят в более-менее "человеческих" отношениях. "У меня вот вопрос, они вообще друг другу интересны каким-либо образом? Сексом занимаются, целуются? У меня к этому большой вопрос", – недоумевает собеседник "Дни.ру".
По мнению Рустама Солнцева, парочку затянуло патологическое вранье. "Странные игры, в которые они играют. Все никак не нажрутся, видимо. Чего им еще не хватает? Денег? Внимания? Никак не нажрутся. Как бы не подавились", – добавил шоумен.
Собеседник "Дни.ру" не отрицает, что расставание пары может быть пиар-ходом, хоть и не очень удачным. По словам блогера, новый трек о несчастной любви от Ольги Бузовой оказался плагиатом. "И тут вранье", – констатировал Рустам Солнцев.
Впрочем, по словам шоумена, с артисткой последнее время в целом происходят странные вещи. От просмотров "Сторис" телеведущей у него остались неоднозначные впечатления.
"Не помню я такого, чтобы она разговаривала, как умалишенная, не было такого 10 лет назад, семь лет назад. В чем прикол включать дурочку?" – недоумевает Рустам Солнцев.
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