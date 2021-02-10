"Нажраться никак не могут": Солнцев приложил паразитирующую на расставании врушку Бузову

После своего дня рождения Ольга Бузова объявила о расставании с возлюбленным Давидом Манукяном. Девушка обвинила парня в домашнем насилии и изменах. Поклонники не верят, что в отношениях пары поставлена точка, да и в целом их роман считают ненастоящим. Шоумен Рустам Солнцев рассказал корреспонденту "Дни.ру", что думает по этому поводу.

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