"Только не это, не позорь страну!": Бузова повергла в шок намерением спеть гимн России

О намерении исполнить государственный гимн Российской Федерации Ольга Бузова заявила, разместив в своем инстаграм-аккаунте публикацию. Телеведущая призналась, что таким образом она хочет выразить любовь к родине.
Бузова назвала Россию самодостаточной и независимой страной. Мол, именно таким государство стало за последние 20 лет. По мнению телеведущей, сейчас на страну давят морально и пытаются вернуть ее "в период пресмыкательства".
Интернет-пользователи были шокированы заявлением Ольги. Они стали призывать поющую телеведущую отказаться от идеи исполнить гимн России. "Только не это, не позорь страну!", "Не трогай! Не смей!", "Не дай Бог!", "Ну не дано тебе петь. Когда уже спустишься с небес?", "Какую же *** вы иногда говорите", – не смогли сдержать эмоции фолловеры.
Напомним, недавно Ольга Бузова рассталась с блогером Давидом Манукяном. Однако поклонники начали сомневаться в этом, заметив, что экс-возлюбленные снимают видео в одной квартире. Теперь многие считают разрыв отношений пары пиар-кампанией.
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