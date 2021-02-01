Скончалась звезда сериала "Моя прекрасная няня"

О смерти артиста и каскадера сообщил Союз кинематографистов России. Друзья Павлюченкова считают, что к его смерти могут иметь отношение третьи лица.
Обстоятельства кончины актера пока не разглашаются. Представители Союза кинематографистов России лишь сообщили, что он был светлым, дружелюбным, отзывчивым и мужественным человеком, который никогда не вступал в конфликты. Виктора Павлюченкова любили и уважали друзья и коллеги.
Знакомые актера отмечают, что в последние месяцы он вел себя очень странно. Артист, снявшийся в сериале "Моя прекрасная няня", стал реже появляться на съемочных площадках и почти не общался с товарищами.
"Какие-то люди появлялись в квартире, как говорят, которых мы даже не знали. Он один жил", – рассказал коллега звезды Василий Мищенко.
Викор Павлюченков начал сниматься в кино еще в 80-х годах. Чаще всего ему доставались эпизодические и второплановые роли. Артист переквалифицировался в каскадера. В 2008 году ему повезло, и он получил главную роль в сериале "Батюшка".
Актер делал трюки, пытался проводить казачьи выступления на конях, на саблях. Однако в кино его снимали мало. Пока неизвестно, где и когда организуют похороны Виктора Павлюченкова. Скорее всего, церемония прощания пройдет в закрытом режиме.
Популярные темы форума
Ната и Мишель ГОВЁЁШКИНЫЫ!
Не могу похудеть
Бари Алибасов снова в топе новостей.
Как вам комментарии Александра Невзорова по поводу фильма про дворец?
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
Жена не хочет работать
От вируса маски не спасают
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Должна женщина слушаться мужчину?
Пособия для детей, это что?