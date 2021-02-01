Скончалась звезда сериала "Моя прекрасная няня"

Актера, снявшийся в сериале "Моя прекрасная няня", обнаружили мертвым. Виктор Павлюченков скончался в возрасте 57 лет.

О смерти артиста и каскадера сообщил Союз кинематографистов России. Друзья Павлюченкова считают, что к его смерти могут иметь отношение третьи лица.

Обстоятельства кончины актера пока не разглашаются. Представители Союза кинематографистов России лишь сообщили, что он был светлым, дружелюбным, отзывчивым и мужественным человеком, который никогда не вступал в конфликты. Виктора Павлюченкова любили и уважали друзья и коллеги.

Знакомые актера отмечают, что в последние месяцы он вел себя очень странно. Артист, снявшийся в сериале "Моя прекрасная няня", стал реже появляться на съемочных площадках и почти не общался с товарищами.

"Какие-то люди появлялись в квартире, как говорят, которых мы даже не знали. Он один жил", – рассказал коллега звезды Василий Мищенко.



Викор Павлюченков начал сниматься в кино еще в 80-х годах. Чаще всего ему доставались эпизодические и второплановые роли. Артист переквалифицировался в каскадера. В 2008 году ему повезло, и он получил главную роль в сериале "Батюшка".

Актер делал трюки, пытался проводить казачьи выступления на конях, на саблях. Однако в кино его снимали мало. Пока неизвестно, где и когда организуют похороны Виктора Павлюченкова. Скорее всего, церемония прощания пройдет в закрытом режиме.