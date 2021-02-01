Тронулся: Ефремову в колонии предложили психиатрическую помощь

Михаил Ефремов точит зуб на своего бывшего адвоката Андрея Алешкина, которого уволил уже два раза. Последний раз адвоката освободили от обязанностей перед новым годом. Тем не менее, актер снова написал на него жалобу а адвокатскую палату.
В тексте письма Михаил Ефремов заявил, что Андрей Алешкин не мог представлять его интересы при рассмотрении кассационной жалобы, а также общаться с журналистами без его ведома, хотя это было прописано в контракте.
При этом адвокат обескуражен тем, что жалобы на него до сих пор поступают, ведь он уже не работает с Ефремовым. Алешкин все равно дал ответ на жалобу в адвокатскую палату, пишет "360".
Решение Михаила Ефремова отправить повторную жалобу на своего адвоката прокомментировал еще один из бывших правозащитников актера, скандально известный Эльман Пашаев. По его мнению, за время пребывания в колонии актер мог тронуться умом. Он предложил отправить ему хорошего психиатра.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что адвокат Михаила Ефремова хотел добиться изменения режима содержания своего подзащитного. Ему могут поменять колонию общего режима на колонию-поселение.
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