Тронулся: Ефремову в колонии предложили психиатрическую помощь

Известный адвокат заподозрил Михаила Ефремова в психическом нездоровье. Дело в том, что отбывающий наказание по уголовному делу о пьяной аварии актер шлет одни и те же жалобы на тех людей, которые на него уже даже не работают.



прочитано 1118 раз