Убийце Ефремову на зоне сделали соблазнительное предложение

По словам адвоката Петра Хархорина, он недавно виделся с заключенным – возил к нему на подпись кассационную жалобу. К документам артист от себя добавил записку с просьбой снизить срок заключения.
Правозащитник отметил, что предложил Михаилу Ефремову попробовать добиться изменения режима содержания. Учитывая, что актер сидит по статье за непредумышленное убийство, ему могут поменять колонию общего режима на колонию-поселение. Однако артист от соблазнительного предложения отказался, так как считает, что отвечать должен по совести. "Так что он себя сам судит очень строго", – отметил адвокат.
Также юрист опроверг слухи о ссорах Михаила Ефремова с женой. Напомним, ранее в Сети появилась информация, якобы актер не хочет отдавать супруге ключи от банковской ячейки с деньгами. По словам Петра Хархорина, это неправда. Он назвал подобные новости попытками раскачать ситуацию перед апелляцией.
Адвокат рассказал, что люди со всей России присылают артисту посылки и несут передачки. По словам юриста, в тюрьме для этого есть специальная комната, но туда уже ничего не помещается, так как гостинцев очень много. "Приходится либо назад отправлять, либо уничтожать", – поделился правозащитник.
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