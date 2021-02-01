"Неужели не справились?": Покалеченный Манукян с треском провалился

В минувшее воскресенье в эфир вышел третий выпуск шоу "Танцы со звездами" на канале "Россия-1". Темой дня стали путешествия.

Претендентами на вылет из проекта был рэпер ST, но его последний номер в паре с Евгенией Толстой заставил жюри изменить решение. Фаворитами же в начале выпуска были объявлены две пары: Сергей Лазарев и Екатерина Осипова, а также Давид Манукян и Дарья Палей.

В последней программе Манукян и Палей должны были исполнить индийский танец. Однако из-за полученной ранее травмы руки Давид не смог показать, на что он способен. Члены жюри поддержали исполнителя и в шутку назвали его "одноруким Шивой". Николай Цискаридзе, который не так давно заявил о дальнем родстве с артистом, сказал, что номер получился "зажигательным и классным".

Однако даже одобрение легенды отечественного балета не помогло паре. Тандем не только не сохранил лидирующую позицию, но и оказался на последней строчке рейтинга. Такая же ситуация случилась и у Дмитрия Лысенкова. Последнее слово, по правилам программы, остается за телезрителями, поэтому итог соревнования можно будет увидеть только через неделю.

Давид Манукян обратился за помощью к поклонникам в "Инстаграм". "Не буду скрывать, я расстроен", – написал он. "Это был стиль, в котором мы танцевали впервые. Неужели мы не справились? Не понимаю", – размышлял он.

