Цискаридзе прокомментировал вступление в должность руководителя Большого театра

Николай Цискаридзе дал откровенное интервью и ответил на вопрос о желании занять должность руководителя.

После трагической смерти актера оперы "Садко" в Большом театре заговорили о смене власти. Напомним, несчастный случай произошел на сцене Большого два месяца назад. Двухтонная декорация опустилась на голову 38-летнего Евгения Кулеша. Артист погиб на месте. После этого Николай Цискаридзе рассказал в интервью, что, что за кулисами театра "творится ад", а нормы безопасности давно не соблюдаются.

Журналисты "КП" поинтересовались, не хочет ли Цискаридзе занять пост худрука или директора главного театра страны. Ведь карьеру большого руководителя ему прочат уже десят лет.

"Знаете, это ведь жизнь – она сама все расставит по своим местам. А сослагательного наклонения я не люблю", – сказал 47-летний балетмейстер.

Ранее Николай Цискаридзе говорил, что опыта для вступления в должность большого руководителя у него предостаточно – он и сам "ходячий Большой театр".

Премьером Цискаридзе стал в 1992 году и проработал более 20 лет, покинув Большой театр после громкого скандала с руководством. Тогда Цискаридзе стал единственным артистом труппы, который обвинил руководство в некомпетентности и указал на зря потраченные на ремонт театра деньги.

В 2012 году 12 деятелей культуры, среди которых были Олег Табаков, Галина Волчек, Алиса Фрейндлих, Марк Захаров и Геннадий Хазанов, написали письмо президенту с просьбой уволить гендиректора Большого и назначить на эту должность Цискаридзе. Сам он был не против. Худруком Цискаридзе стал бы с удовольствие, если только его устроила бы кандидатура директора.