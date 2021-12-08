Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Внучка работает за нищенскую зарплату, сын с семьей ночует в мотелях: как живут наследники Якубовича
"Страшилище – жуть": Изуродованный сын Яковлевой дошел до крайности
"Это наша дочка!": 67-летняя Успенская ошарашила признанием о ребенке от 45-летнего Баскова
Изувеченную Бузову экстренно госпитализировали: Капельницы и физиотерапия
партнеры
Среда
8 декабря
Лента новостей
21:44
Наследники в панике из-за поведения вдовы Градского: Уже все вывозит
21:21
Колониальная власть на Украине создает угрозы безопасности России – политолог Маркин
21:13
"Кто такая Яна?": Тарасова плюнула в выскочку Рудковскую
21:01
Ночевки на вокзале, три развода, клиническая смерть и онкология: тяжелые испытания в жизни Светланы Крючковой
20:49
Названы самые нелюбимые занятия россиян перед Новым годом
20:34
В Италии зажгли самую большую елку в мире
20:18
Путин обратился к покинувшей пост канцлера ФРГ Меркель на "ты"
20:02
Врач предупредила истощенного Баскова о последствиях голодания
20:01
Возбужденный Милохин страстно прижал Медведеву к столу: Чуть не вздернулась на фиг!
20:00
Приложила руку: Кабаеву заподозрили в причастности к устранению Утяшевой
19:52
"Грязь": по молодящейся Пугачевой жестко прошлись
19:52
Вся горит и ноет: Острая боль замучила Тодоренко в больнице
19:29
"Что с ним произошло?": вид постаревшего и растолстевшего Жукова вызвал оторопь
19:21
В США предложили нанести "предупредительный удар" по России
19:20
В Росрыболовстве рассказали о важных правилах выбора красной икры
19:14
"Не успела!": Зудину застал врасплох поворот судьбы
19:12
"Некое посвящение": Почести Кабаевой вскрылись после громкого скандала
19:09
Диетолог рассказала о большой пользе кофе для печени
18:57
Оскорбленная Королева наплевала на сына: Пусть сам зарабатывает!
18:32
Госдеп США намерен переманить "клиентов российский бензоколонки"
18:20
"Никита, поправляйся!": Пресняков с перебинтованными руками вызвал ажиотаж
18:19
Вымысел и поставленный на колени шансонье: за что критикуют сериал "Вертинский"
17:54
"Да! У нас прибавление в семье!": Киркоров ошарашил новостью
17:48
"Какая-то беда": 91-летний Краско оказался запертым дома
17:47
Гришковец ответил отвергнутой судом Земфире после обзывательства "наркоманкой"
17:45
"30 сантиметров в месяц": сколько москвичу придется копить на квартиру в новостройке
17:30
"Кто это?": сдающий Алибасов перестал узнавать знакомых
17:21
Кардиохирург Минздрава Бокерия объяснил рекордную смертность в России: Люди боятся и терпят
17:02
Цискаридзе прокомментировал вступление в должность руководителя Большого театра
17:01
"Спор на деньги": Валерия раскрыла секрет отощавшего Пригожина
16:47
Раскрывшую рот Марию Шукшину ликвидировали
16:43
"Новая история": Рассекретившая богатого любовника Катина заговорила о втором ребенке
16:29
Грызня в 11 лет: Ярмольник выдохнул после смерти Рудинштейна
16:21
"Сразу обнимали друг друга": известная ведущая рассказала о горячем темпераменте Градского
16:13
Агутин публично умыл звездных коллег: Забрал все
16:09
Любовь Аксенова в поиске донорской почки
16:00
"Большая кровопотеря": Антонов перенес самую тяжелую операцию
15:54
Пообщавшийся с Путиным Байден проигнорировал просьбы Киева
15:45
"Нефть по всему телу": Выпятившая пятую точку Водонаева произвела фурор
15:38
Козловский показал старшего брата: Совсем не похожи
15:35
"Не лезь в мою жизнь!": Тимати нанес внезапный удар матери
15:23
Король красных дорожек: Рудинштейн в гробу за 80 тысяч выглядел очень эффектно
15:22
Зудина ищет повзрослевшей дочери от Табакова денежное и безопасное место
15:08
Украина создала новый госорган для решения конфликта в Донбассе
14:55
Опороченная Земфира с треском провалилась: Отказано
14:55
Все вздрогнули: Рудинштейн подал знак с того света собравшимся на его похоронах
14:55
МИД Украины раскрыл темы новых переговоров Зеленского и Байдена
14:49
Пачка сигарет в день, тяжелая болезнь и холостяцкая старость: что случилось с 87-летней Алисой Фрейндлих
14:43
СМИ: Тяжелобольную Елизавету II готовятся сменить несколько родственников
14:42
Всплыло фото Бородиной с целлюлитом на бедрах
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

По лысине не скучаю: 46-летний Аверин с густой копной волос потряс феноменальным преображением
Американцы пригрозили русским "вторым Чернобылем" из-за Украины
Ушитые коленки и отрезанный живот: что сделала с собой бывшая наркоманка Дана Борисова
В гробу видали: обиженные звезды плевали на похороны Рудинштейна
Дряблые руки и бока в складках: после реабилитации с Бузовой случилось страшное
Взбешенная Арзамасова послала россиян "дремучим лесом"
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Ночевки на вокзале, три развода, клиническая смерть и онкология: тяжелые испытания в жизни Светланы Крючковой

Ночевки на вокзале, три развода, клиническая смерть и онкология: тяжелые испытания в жизни Светланы Крючковой

Актриса прожила непростую жизнь и по сей день продолжает борьбу с болезнью
прочитано 227 раз

71-летняя актриса Светлана Крючкова покорила зрителей всей страны еще в 1973 году, когда на экраны вышел легендарный фильм "Большая перемена". Все эти годы звезду ассоциируют с молоденькой героиней картины Нелли Ледневой, которая страдала от безответной любви. Однако в жизни Крючковой в это время бушуют другие страсти.

ПО ТЕМЕ

"Боюсь подвести": онкобольная Крючкова откровенно об усталости и одиночестве

"Не могу говорить": тяжелобольная Крючкова напугала россиян

В отличие от многих других знаменитостей, Светлана Николаевна не грезила стать актрисой с детства. Но все изменилось, когда она, будучи юной девочкой, стала петь в школьном ансамбле – так она открыла в себе новый талант. Окружение убедило харизматичную Крючкову поступать в Москву, однако и в училище имени Щепкина, и в Щукинском ей отказали.

После долго времени изнурительных работ на заводе и голодных ночевок на вокзале, Светлана Николаевна поступила во МХАТ. Уже на предпоследнем курсе актриса совершенно случайно попала на пробы фильма "Большая перемена". А после успешного прохождения получила роль в картине, которая подарила ей головокружительный успех и открыла путь в другие проекты.

Если карьера Крючковой складывалась прекрасно, то о ее личной жизни сказать этого нельзя. Со своим первым мужем, Михаилом Стародубом, актриса познакомилась в студенчестве – брак быстро распался. Однако именно благодаря ему она попала в "Большую перемену": Стародуб отказался от роли в фильме, а Крючкова поехала в студию возвращать сценарий и оказалась на пробах.

Со вторым супругом, Юрием Векслером, артистка встретилась на съемках фильма "Старший сын". За 14 лет брака пара родила сына Дмитрия, пережила несколько болезней главы семьи и распалась. По словам актрисы, последние годы брака муж стал ревновать ее к карьере и скандалить – атмосфера в доме стала вредить их сыну.

После развода и нескольких лет одиночества Светлана Николаевна встретила третьего супруга, художника-декоратора Александра Молодцова. В 1990 году, после тяжелой беременности и едва не сгубившего ее кесарева сечения, актриса родила сына Александра. Однако вскоре в жизни звезды наступила череда неприятностей.

Через год после появления на свет наследника Крючкова получила сотрясение мозга и гематому в аварии. К тому же, после родов в организме актрисы произошли осложнения – она пережила несколько операций и все время была в больнице с мужем. В 2002 году Светлана Николаевна попала в клинику из-за проблем с сердцем, в 2006 году ее чудом спасли от гибели во время неправильно проведенной операции – она пережила клиническую смерть. А в 2015 году у Крючковой нашли 15-сантиметровую опухоль четвертой стадии – болезнь отступила после лечения в Германии.

В 2014 году, спустя 25 лет брака актриса развелась с мужем Александром – супруги перестали интересоваться друг другом. Сейчас Светлана Николаевна наслаждается жизнью в одиночестве. По словам звезды, ей нравится проводить время в тишине. А этим летом актриса впервые за последние 40 лет выступила в столичном театре в честь своего дня рождения.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 декабря 2021, 21:01 Источник: Стархит.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость917521
Пожаловаться Ответить
Замечательная актриса! Здоровья ей, здоровья, здоровья!!!!
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

У гроба Рудинштейна огласили его странное последнее желание

О чем мечтал продюсер перед смертью
Шоу-бизнес

"Что с ним произошло?": вид постаревшего и растолстевшего Жукова вызвал оторопь

Артист сильно изменился
Шоу-бизнес

Приложила руку: Кабаеву заподозрили в причастности к устранению Утяшевой

Ссора между гимнастками
Шоу-бизнес

Врач предупредила истощенного Баскова о последствиях голодания

Эксперт рассказала об опасности

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Гороскоп на декабрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года

Здоровье

Кардиохирург Минздрава Бокерия объяснил рекордную смертность в России: Люди боятся и терпят
За сутки в России выявили 30 752 новых случая коронавируса
Омикрон-штамм коронавируса может стать живой вакциной и завершить пандемию – вирусолог Чумаков
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья

Спорт

"Не жалуйся!": Ягудин влез в грязные разборки Рудковской и Тарасовой после заявлений о "бесталанном" сыне
Умер бывший тренер футбольного клуба "Ростов"
Вскрылась неприятная правда о дуэте Медведевой и Милохина
Медведева и Милохин довели Тарасову до невменяемого состояния

Регионы

Под Москвой нашли контрафактные сигареты на 100 миллионов рублей
В Пермском крае при пожаре в частном доме погибли дети
В Екатеринбурге полиция устроила погоню за пьяным водителем
Пьяный дебошир набросился на пассажиров летевшего в Новосибирск самолета
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+