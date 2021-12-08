Ночевки на вокзале, три развода, клиническая смерть и онкология: тяжелые испытания в жизни Светланы Крючковой

Актриса прожила непростую жизнь и по сей день продолжает борьбу с болезнью

71-летняя актриса Светлана Крючкова покорила зрителей всей страны еще в 1973 году, когда на экраны вышел легендарный фильм "Большая перемена". Все эти годы звезду ассоциируют с молоденькой героиней картины Нелли Ледневой, которая страдала от безответной любви. Однако в жизни Крючковой в это время бушуют другие страсти.

В отличие от многих других знаменитостей, Светлана Николаевна не грезила стать актрисой с детства. Но все изменилось, когда она, будучи юной девочкой, стала петь в школьном ансамбле – так она открыла в себе новый талант. Окружение убедило харизматичную Крючкову поступать в Москву, однако и в училище имени Щепкина, и в Щукинском ей отказали.

После долго времени изнурительных работ на заводе и голодных ночевок на вокзале, Светлана Николаевна поступила во МХАТ. Уже на предпоследнем курсе актриса совершенно случайно попала на пробы фильма "Большая перемена". А после успешного прохождения получила роль в картине, которая подарила ей головокружительный успех и открыла путь в другие проекты.

Если карьера Крючковой складывалась прекрасно, то о ее личной жизни сказать этого нельзя. Со своим первым мужем, Михаилом Стародубом, актриса познакомилась в студенчестве – брак быстро распался. Однако именно благодаря ему она попала в "Большую перемену": Стародуб отказался от роли в фильме, а Крючкова поехала в студию возвращать сценарий и оказалась на пробах.

Со вторым супругом, Юрием Векслером, артистка встретилась на съемках фильма "Старший сын". За 14 лет брака пара родила сына Дмитрия, пережила несколько болезней главы семьи и распалась. По словам актрисы, последние годы брака муж стал ревновать ее к карьере и скандалить – атмосфера в доме стала вредить их сыну.

После развода и нескольких лет одиночества Светлана Николаевна встретила третьего супруга, художника-декоратора Александра Молодцова. В 1990 году, после тяжелой беременности и едва не сгубившего ее кесарева сечения, актриса родила сына Александра. Однако вскоре в жизни звезды наступила череда неприятностей.

Через год после появления на свет наследника Крючкова получила сотрясение мозга и гематому в аварии. К тому же, после родов в организме актрисы произошли осложнения – она пережила несколько операций и все время была в больнице с мужем. В 2002 году Светлана Николаевна попала в клинику из-за проблем с сердцем, в 2006 году ее чудом спасли от гибели во время неправильно проведенной операции – она пережила клиническую смерть. А в 2015 году у Крючковой нашли 15-сантиметровую опухоль четвертой стадии – болезнь отступила после лечения в Германии.

В 2014 году, спустя 25 лет брака актриса развелась с мужем Александром – супруги перестали интересоваться друг другом. Сейчас Светлана Николаевна наслаждается жизнью в одиночестве. По словам звезды, ей нравится проводить время в тишине. А этим летом актриса впервые за последние 40 лет выступила в столичном театре в честь своего дня рождения.