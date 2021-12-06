"У меня все офигительно в постели": Бледанс поделилась интимными откровениями

После развода с Александром Семиным о личной жизни артистки почти ничего неизвестно. Она решила хранить ее под семью печатями. По сей день точно не ясно, есть ли у Эвелины Бледанс любимый мужчина.
Но на некоторые откровение знаменитость все-таки решилась. Так, она призналась, что в интимном плане у нее все в порядке. "У меня все офигительно в постели", – заявила звезда. Она отметила, что, к сожалению, не у всех актрис внешняя сексуальность не исключает внутреннюю. Эвелина Бледанс уверена, что в этом отношении мужчинам с ней повезло.
Не секрет, что многие россияне уверены, что сексапильная артистка "чего только не делала" на ТВ и в кино. Но, оказывается, это не так. На самом деле в этом плане Эвелина Бледанс довольно скромна.
Звезда отметила, что с раздеванием в кадре у нее большая проблема. Она поведала, что даже когда снималась на обложку журнала "Плейбой", то в отличие от других, голых героинь – была в бюстгальтере. Лишь однажды она была в кино без одежды – в сериале "Проклятый рай". Но на это ее пришлось долго уговаривать.
На вопрос о том, есть ли у нее сейчас друг, Эвелина Бледанс ответила двусмысленно: "И друг есть, и
друзья". Актриса добавила, что в ее гостеприимном доме часто собираются друзья и подруги.