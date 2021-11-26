Бледанс откровенно о причинах развода: Убил няню своего сына!

На этот раз артистка стала гостьей программы Алены Жигаловой. Отвечать на вопросы о своем нынешнем возлюбленном она отказалась. Озвучила дива и сумму, за которую обещает поделиться этой информацией с некоторыми телепрограммами – два миллиона рублей. По ее словам, именно такие деньги она должна зарабатывать в неделю.
При этом, если о новом избраннике Эвелина Бледанс не хочет общаться, то рассказать о причинах развода с бывшим согласилась. По словам артистки, все дело в помощнице, которую она наняла, чтобы приглядывать за сыном. Знаменитость рассказала, что девушка была ее фанаткой и согласилась нянчить ее наследника бесплатно.
Однако в какой-то момент все пошло не совсем так, как было задумано. Поклонница приревновала Бледанс к мужу. По словам Эвелины, у нее сложилось впечатление, что няня просто попыталась "устранить соперника". Тогда она принялась звонить мужчине ночью. Утром на экс-супруга артистки обрушились журналисты с вопросами, почему он избил девушку.
Через несколько часов после "атаки" представителей СМИ всплыла новость о том, что девушка якобы скончалась. "То есть убил няню своего сына!" – вспомнила Эвелина Бледанс. Позднее выяснилось, что помощница все придумала, но пара все равно развелась.