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Шоу-бизнес
Бледанс откровенно о причинах развода: Убил няню своего сына!

Бледанс откровенно о причинах развода: Убил няню своего сына!

Эвелина Бледанс часто говорит о своей жизни с поклонниками. при этом личные темы обычно остаются за кадром.
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На этот раз артистка стала гостьей программы Алены Жигаловой. Отвечать на вопросы о своем нынешнем возлюбленном она отказалась. Озвучила дива и сумму, за которую обещает поделиться этой информацией с некоторыми телепрограммами – два миллиона рублей. По ее словам, именно такие деньги она должна зарабатывать в неделю.

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Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

При этом, если о новом избраннике Эвелина Бледанс не хочет общаться, то рассказать о причинах развода с бывшим согласилась. По словам артистки, все дело в помощнице, которую она наняла, чтобы приглядывать за сыном. Знаменитость рассказала, что девушка была ее фанаткой и согласилась нянчить ее наследника бесплатно.

Однако в какой-то момент все пошло не совсем так, как было задумано. Поклонница приревновала Бледанс к мужу. По словам Эвелины, у нее сложилось впечатление, что няня просто попыталась "устранить соперника". Тогда она принялась звонить мужчине ночью. Утром на экс-супруга артистки обрушились журналисты с вопросами, почему он избил девушку.

Через несколько часов после "атаки" представителей СМИ всплыла новость о том, что девушка якобы скончалась. "То есть убил няню своего сына!" – вспомнила Эвелина Бледанс. Позднее выяснилось, что помощница все придумала, но пара все равно развелась.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 ноября 2021, 13:30 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
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