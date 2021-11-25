Отчаявшаяся Бледанс пошла по шаманам: Забирают энергию!

Эвелина Бледанс часто говорит о "потоках" и "заземлении". Алена Жигалова попыталась выяснить, что же происходит в жизни артистки.

Журналистка поинтересовалась, действительно ли эта тема является такой важной в жизни знаменитости. Эвелина указала, что с возрастом стала замечать, как сильно нуждается в восстановлении энергии. По ее словам, после тяжелых перелетов и нескольких дней работы без перерыва она стала уставать. "Люди забирают энергию!" – печально заметила она.

Эвелина Бледанс рассказала, что в момент, когда становится особенно тяжело, она берет свою близкую подругу, и они вместе едут на Алтай. Там они вовсе не проводят все время бок о бок, так как личное пространство в таких поездках занимает ведущую позицию. Своеобразный ретрит помогает знаменитости восстанавливаться.

Алена Жигалова поинтересовалась, обращается ли артистка к "настоящим" шаманам. Она рассказала, что сейчас крайне тяжело найти тех, кто являются "настоящими", так как все позиционируют себя как лучшие из лучших. Теледива подчеркнула, что они пока ничем ей не помогли, хотя обращалась она много раз.

Эвелина Бледанс убеждена, что сегодня люди должны помогать сами себе и не надеяться на родителей, детей и друзей. Она считает, что каждый должен заботиться о себе и своем здоровье, осознавая всю ответственность.

